ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Только эти знаки Зодиака получат награду от Вселенной: карты Таро обещают фантастическую пятницу

Четверг 24 июля 2025 19:51
UA EN RU
Только эти знаки Зодиака получат награду от Вселенной: карты Таро обещают фантастическую пятницу Таро-гороскоп на пятницу (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Карты Таро указывают на редкое стечение обстоятельств, которое принесет четырем знакам Зодиака неожиданную радость. В пятницу энергия Вселенной будет особенно щедрой к тем, кто готов довериться интуиции и принять подарок судьбы.

Кто именно получит награду и с чего она начнется, рассказывает РБК-Украина.

Овен

Этот день откроет перед вами нечто большее, чем просто удачное совпадение. Вы почувствуете, как все меняется к лучшему. Карты Таро указывают на то, что Вселенная решила порадовать вас особыми событиями. А что-то, о чем вы давно мечтали, начнет становиться реальным, но при одном условии - вам нужно обращать внимание на знаки свыше.

Близнецы

25 июля вам повезет, карты Таро обещают щедрое вознаграждение за все, что вы пережили в прошлом. То, что долго не давало покоя, наконец уйдет, а вместо этого придет облегчение и новая сила. Встречайте новые и радостные события, которые позволят вам сказать "пока" негативу. Пришло время стать действительно счастливым человеком.

Стрелец

Карты Таро намекают на фантастическое совпадение событий, которое заставит вас улыбнуться даже сквозь усталость. Вы встретите человека, событие или даже знак, который вернет вас к себе настоящему. Все, что казалось утраченным или невозможным, неожиданно сдвинется с мертвой точки. И это очень круто!

Рыбы

Вы долго не верили, что Вселенная вернет радость в вашу жизнь. Но на этот раз она вас сильно удивит, ведь в пятницу вас ждет сюрприз. Награда будет щедрой, но очень личной, поэтому не следует кричать о своей радости. Разделите моменты счастья с теми, кому действительно доверяете.

Вас также может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Tarot, Your Tango.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
Новости
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки