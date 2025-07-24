Только эти знаки Зодиака получат награду от Вселенной: карты Таро обещают фантастическую пятницу

Карты Таро указывают на редкое стечение обстоятельств, которое принесет четырем знакам Зодиака неожиданную радость. В пятницу энергия Вселенной будет особенно щедрой к тем, кто готов довериться интуиции и принять подарок судьбы.

Овен

Этот день откроет перед вами нечто большее, чем просто удачное совпадение. Вы почувствуете, как все меняется к лучшему. Карты Таро указывают на то, что Вселенная решила порадовать вас особыми событиями. А что-то, о чем вы давно мечтали, начнет становиться реальным, но при одном условии - вам нужно обращать внимание на знаки свыше.

Близнецы

25 июля вам повезет, карты Таро обещают щедрое вознаграждение за все, что вы пережили в прошлом. То, что долго не давало покоя, наконец уйдет, а вместо этого придет облегчение и новая сила. Встречайте новые и радостные события, которые позволят вам сказать "пока" негативу. Пришло время стать действительно счастливым человеком.

Стрелец

Карты Таро намекают на фантастическое совпадение событий, которое заставит вас улыбнуться даже сквозь усталость. Вы встретите человека, событие или даже знак, который вернет вас к себе настоящему. Все, что казалось утраченным или невозможным, неожиданно сдвинется с мертвой точки. И это очень круто!

Рыбы

Вы долго не верили, что Вселенная вернет радость в вашу жизнь. Но на этот раз она вас сильно удивит, ведь в пятницу вас ждет сюрприз. Награда будет щедрой, но очень личной, поэтому не следует кричать о своей радости. Разделите моменты счастья с теми, кому действительно доверяете.