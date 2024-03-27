Не лише стиль: на що впливає колір автомобіля

Люди старшого покоління мають пам’ятати жарт про підбір кольору автомобіля під колір сукні дружини. Часи змінюються, і в наш час такий підхід впритул наблизився до реальності. А якщо всерйоз, на що, крім "краси", впливає колір автомобіля?

Більш-менш досвідчений автомобіліст ніколи не обере колір сімейної машини без попереднього обмірковування. Він врахує усі наслідки, які принесе для нього володіння машиною кожного з можливих для даної моделі кольорів. Більшість водіїв знають про ці нюанси, але ми зібрали всі їх в одному місці, спираючись на дані статистики та висновки бувалих власників.

Сприйняття

Насправді палітра кольорів кожної моделі ув’язана з стилістикою її кузова, точніше – навіть з його конкретними об’ємами і лініями. Правильно підібраний відтінок може підкреслити те, що дизайнери намагалися сказати тими чи іншими формами: стрімкість спортивної моделі, реальну чи навмисну брутальність позашляховика-кросовера, чи, скажімо, класично-стриманий або вишуканий стиль представницького седана.

Так само навпаки – невдалий колір чи комбінація кольорів нівелюють зусилля стилістів і технологів, і можуть перетворити по суті виразну машину на пересічний продукт масового випуску. Тому радимо обирати колір, порівнюючи різні варіанти на реальних екземплярах і при природньому освітленні. Часто навіть професійні фотосесії не передають того, що можна побачити і зрозуміти, коли одна й та сама модель у різних кольорах спостерігається "в натурі".

Практичність

Найперша ознака низької практичності – мазкий колір, тобто той, на якому відразу стають помітними бруд і пил. Так ось, не всі знають, що до таких відноситься не лише білий, а і чорний! На глянці якого чудового "читаються" найменші порошинки, не говорячи про дорожній бруд. Сюди ж можна додати більшість темно-синіх відтінків, які теж старанно проявляють і великі, в дрібні забруднення.

На протилежному кінці цього рейтингу – сірі, темно-сірі та бежеві фарби: вони найкраще маскують забруднення. Справа у тому, що більшість бруду на наших шляхах мають сірий колір, а ще у тому, що сірий та бежевий глянець найгірше “підсвічує” нанесені на нього сторонні частинки.

І взагалі, коли вже говорити про практичність, нагадаємо про такий аспект як стійкість лакофарбового покриття до пошкоджень. Фарби типу "металік" фактично двошарові, адже мають зверху ще й і шар лаку. Щоправда, більшість сучасних так званих пастельних (однотонних) фарб теж захищені лаком. Але оскільки такий прийом використовують не всі автовиробники і не на всіх моделях, щодо лаку треба розбиратися з кожною конкретною моделлю.

Безпека

Тут все просто: чим яскравіший і контрастніший на фоні дорожньої інфраструктури автомобіль, тим з більшої відстані його побачать інші водії. А значить, вони матимуть більше часу для реакції на його появу – і відповідно, у машин яскравих кольорів на один шанс більше ніколи не потрапити в ДТП.

Спека в салоні

Вважається, що машина темного кольору нагрівається дужче за світлу. Почасти це правда, але насправді різниця в нагріві інтер’єру білої та чорної машин складає порядку 3-5 градусів. На фоні 50-60 градусів, які "набігають" влітку на салонному термометрі, ці кілька градусів просто не мають значення: в запаркованій машині все одно буде нестерпна спека.

Але у поєднанні з світлим інтер’єром білі дах та боковини кузова дадуть на літньому сонечку кращий результат. Справа у парниковому ефекті в закритому об’ємі салону – через великі вікна сонце нагріває все, що є у залишеній просто неба машині. І природньо, перш за все нагріваються темні елементи – торпедо, полиця під заднім склом оббивка сидінь тощо. А тоді вже ці нагріті деталі віддають своє, з дозволу сказати, тепло всьому салону машини та її "населенню". Тому для більшого ефекту до світлого кузова варто мати світлий інтер’єр.

Ремонт

Як на нас, планувати такі речі не варто, але багато хто з автовласників завчасно дбає про доступність ремонту машини у випадку ДТП. Підбирати будь-яку фарбу – непросте завдання, і часто-густо у відтінок "не потрапляють" навіть професіонали.

Але є кольори і фарби, на підбор яких майстер витрачає в рази більше часу і матеріалів. Це різного роду “глибокі металіки”, молочні відтінки білого, перламутрові та матові фарби, фарби “хамелеон”. Взагалі на серійних машинах з заводу такі зустрічаються не часто, але живих прикладів все одно достатньо.

А якщо зовсім чесно, то деякі з згаданих кольорів точно підібрати просто неможливо – "невлучання" буде помітним якщо не "в лоб", то при зміні кута огляду, іншому куті падіння світла чи іншому виді освітлення.

Якщо коротко

Як бачите, однозначну пораду тут дати непросто, бо багато що залежить від запитів та уподобань власника. Комусь байдуже до можливого ремонту, хтось не паркує машину на сонці, а третій обирає марку, дизайнери якої ніколи не помиляються при комплектуванні палітри кольорів для своїх моделей. Отже, універсальним, єдиним для всіх критерієм вибору кольору автомобіля буде хіба що правило “Подобається – не подобається”. Тим більше, що для все більшої кількості громадян і вибір моделі дедалі частіше стає питанням емоційним.