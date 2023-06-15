Лише повна заборона: ставлення українців до московської церкви значно погіршилося

Крім того, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 19% виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року - 24%).

Водночас з 12% до 6% стало менше респондентів, на думку яких нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, як і впродовж 2022 року, так і зараз Українська православна церква Московського патріархату продовжує діяльність, через яку її сприйняття серед населення залишається і навіть посилюється як "п’ятої колони Кремля".

"Ріст підтримки повної заборони УПЦ (МП) свідчить, що в останніх гострих протистояннях (наприклад, Києво-Печерська лавра) більш переконливими для громадськості були аргументи критиків цієї церкви. Нездатність "на практиці" довести справжність розриву з РПЦ, "наслідки" діяльності в Києво-Печерській лаврі, млява (або просто відсутня) реакція на своїх священнослужителів-зрадників та безпорадна тиша у відповідь на анексію своїх єпархій (як-от Бердянської) тільки кристалізують негативне ставлення до церкви", - зазначив він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.