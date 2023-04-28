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Не лише посол у Швейцарії. Венедіктова отримала ще одну посаду

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П'ятниця 28 квітня 2023 16:38
Не лише посол у Швейцарії. Венедіктова отримала ще одну посаду Фото: посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова отримала ще одну посаду. Тепер за сумісництвом вона посол у Ліхтенштейні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідні укази глави держави, опубліковані на сайті Офісу президента.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - ідеться в документі.

Крім цього, президент Володимир Зеленський призначив посла України у В'єтнамі Олександра Гамана - послом у Камбоджі.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам Гамана Олександра Віталійовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом", - йдеться в указі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Зеленський призначив колишнього генпрокурора Ірину Венедиктову послом у Швейцарії.

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