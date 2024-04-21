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Не лише під час пандемій. Медики розповіли, коли і кому варто одягати маску

Україна, Неділя 21 квітня 2024 17:03
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Не лише під час пандемій. Медики розповіли, коли і кому варто одягати маску Фото: коли варто одягати маску (freepik)
Автор: Каріна Левицька

Медичні маски, дотримання дистанції та “локальний карантин” в окремих містах чи областях - це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

Такі заходи як носіння медичних масок та дотримання дистанції можуть застосовувати в областях, окремих районах чи містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу.

Крім того, такі обмеження можуть вводитись навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах.

Рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується залежно від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні.

Вдягати захисну маску рекомендовано, якщо:

  • ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;

  • пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом, маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень;

  • ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;

  • здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту;

  • лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми та під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

"За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег (залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд)", - нагадали медики.

Нагадаємо, днями РБК-Україна нагадало українцям, як знизити прояви сезонної алергії.

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