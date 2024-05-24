Лише паспорт? Чи вважаються права документом, що засвідчує особу в Україні

Які документи підтверджують особу в Україні

Законом встановлено список документів, які можуть посвідчувати особу. Крім звичайного внутрішнього паспорту, це:

паспорт для виїзду за кордон;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Окремо є документи, які посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Часто на блокпостах у водіїв запитують документи. В багатьох випадках людина показує права, і її пропускають.

"Тут треба розуміти, з якою метою просять документи. Якщо треба встановити особу, і формально виходити суто з букви закону, то цей документ не підійде. Відпустити людину при перевірці можуть, якщо перевіряючий точно бачить, що це та сама людина, чиї права вона показує. Але якщо придратися, то можуть запитати документ, який дійсно засвідчує особу. А це, зокрема, паспорт", – пояснює адвокат.

Паспорт в "Дії" прирівнюється до основного паперового, він в такому випадку теж повністю підійде.

Фото: Часто документи, які посвідчують особу, запитують на блокпостах (Getty Images)

Які документи треба носити з собою під час війни

В умовах дії воєнного стану зупинити на вулицях (не тільки на дорозі) правоохоронні органи можуть будь-кого. Для таких випадків жінкам достатньо носити з собою паспорт.

А чоловікам треба носити з собою паспорт і військовий квиток. Це обов'язкова вимога, починаючи з 18 травня 2024 року.

"Хоча паспорт в "Дії" прирівнюється до паперового, я б порекомендував носити з собою про всяк випадок і ID-картку або паспорт-книжечку. Носити військовий квиток чоловікам з 18 до 60 років – це вже вимога закону, 18 числа. Військовий квиток оформлюється виключно через ТЦК і СП", – звертає увагу Євген Буліменко.