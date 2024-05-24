Лише паспорт? Чи вважаються права документом, що засвідчує особу в Україні

Водійські права не вважаються в Україні документом, які посвічують особу. Тому крім прав, в повсякденному житті під час дії воєнного стану треба мати з собою паспорт, а чоловікам віком від 18 до 60 років – і військовий квиток.
Про це в коментарі РБК-Україна каже адвокат і магістр права Євген Буліменко. Він перерахував документи, які варто носити з собою, в тому числі в умовах війни.
Законом встановлено список документів, які можуть посвідчувати особу. Крім звичайного внутрішнього паспорту, це:
Окремо є документи, які посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
Часто на блокпостах у водіїв запитують документи. В багатьох випадках людина показує права, і її пропускають.
"Тут треба розуміти, з якою метою просять документи. Якщо треба встановити особу, і формально виходити суто з букви закону, то цей документ не підійде. Відпустити людину при перевірці можуть, якщо перевіряючий точно бачить, що це та сама людина, чиї права вона показує. Але якщо придратися, то можуть запитати документ, який дійсно засвідчує особу. А це, зокрема, паспорт", – пояснює адвокат.
Паспорт в "Дії" прирівнюється до основного паперового, він в такому випадку теж повністю підійде.
В умовах дії воєнного стану зупинити на вулицях (не тільки на дорозі) правоохоронні органи можуть будь-кого. Для таких випадків жінкам достатньо носити з собою паспорт.
А чоловікам треба носити з собою паспорт і військовий квиток. Це обов'язкова вимога, починаючи з 18 травня 2024 року.
"Хоча паспорт в "Дії" прирівнюється до паперового, я б порекомендував носити з собою про всяк випадок і ID-картку або паспорт-книжечку. Носити військовий квиток чоловікам з 18 до 60 років – це вже вимога закону, 18 числа. Військовий квиток оформлюється виключно через ТЦК і СП", – звертає увагу Євген Буліменко.
За новим законом про мобілізацію, чоловікам віком від 18 до 60 років треба мати при собі військово-обліковий документ. Адвокат розповів РБК-Україна, без яких документів не можна перетинати блокпост.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.