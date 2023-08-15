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Не лише готівкою. У Києві запустили онлайн оплату штрафу за безквитковий проїзд

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Київ, Вівторок 15 серпня 2023 15:46
Не лише готівкою. У Києві запустили онлайн оплату штрафу за безквитковий проїзд Фото: у Києві запустили онлайн оплату штрафу за безквитковий проїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кияни з сьогоднішнього дня можуть сплачувати штрафи за проїзд у громадському транспорті без квитка у безготівковий спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначають у КМДА, тепер у громадському транспорті "Київпастранс" розміщуватимуть інформаційні плакати з реквізитами рахунку для сплати штрафів. Також для зручності на плакатах буде і QR-код, за допомогою якого штраф можна буде сплатити у кілька кліків.

У відомстві уточнюють, що у графі "Призначення платежу" необхідно обов'язково вказати номер квитанції та провести сплату штрафу у присутності контролера.

Що змінилося

Варто зауважити, що раніше оплата штрафів за безквитковий проїзд була доступна лише готівкою. Порушники мали заплатити його контролеру на місці.

Наразі штраф за безквитковий проїзд в Україні становить двадцятикратний розмір від вартості проїзду.

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