Не только наличкой. В Киеве запустили онлайн оплату штрафа за безбилетный проезд

Киевляне с сегодняшнего дня могут оплачивать штрафы за проезд в общественном транспорте без билета безналичным способом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечают в КГГА, теперь в общественном транспорте "Киевпастранс" будут размещать информационные плакаты с реквизитами счета для оплаты штрафов. Также для удобства на плакатах будет и QR-код, при помощи которого штраф можно будет оплатить в несколько кликов.

В ведомстве уточняют, что в графе "Назначение платежа" необходимо обязательно указать номер квитанции и провести оплату штрафа в присутствии контролера.

Что изменилось

Стоит заметить, что ранее оплата штрафов за безбилетный проезд была доступна только наличным способом. Нарушители должны были заплатить его контролеру на месте.

Сейчас штраф за безбилетный проезд в Украине составляет двадцатикратный размер от стоимости проезда.