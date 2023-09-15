Не лише Франція. Ще три країни стурбовані рівнем випромінювання iPhone 12

Бельгійський уряд доручив вивчити питання про те, чи становить iPhone 12 небезпеку для здоров'я.

"Мій обов'язок - відреагувати та забезпечити безпеку та захист усіх громадян королівства від будь-якої потенційної небезпеки. Здоров'я - це питання, яким ніколи не можна нехтувати", - розповів державний секретар Бельгії з питань цифровізації Матьє Мішель.

Чиновник уточнив, що попросив регулятора перевірити усі гаджети Apple та інших компаній.

У той же час нідерландська агенція цифрової інфраструктури (RDI) заявила, що, судячи з результатів французьких тестів, перевищення рівня випромінювання не викликає сумнівів. В агентстві зазначили, що зв'яжуться з компанією Apple, але додали, що "серйозного ризику для безпеки немає".

Німецька мережна агенція BNetzA повідомила в коментарі ВВС, що французьке розслідування може призвести до вжиття заходів щодо iPhone 12, які поширюватимуться на всі країни-члени ЄС.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Франція вимагала від Apple припинити продаж iPhone 12 на території країни, якщо компанії не вдасться виправити проблему занадто сильного електромагнітного випромінювання.

Про перевищення рівня випромінювання смартфона стверджує французька національна агенція з радіочастот.