Не лише "донат". Українцям розповіли, як можна допомогти волонтерам під час війни

В центрі наголосили, що найкраща допомога сьогодні - грошова, однак надсилайте гроші лише перевіреним волонтерським організаціям та на офіційні рахунки Нацбанку.

Станом на зараз, багато українців проводять збори навіть без посвідчення волонтера, однак важливо перевіряти людину. Довіряйте запитам на допомогу лише від тих людей, яких ви знаєте особисто. Якщо людина вам не знайома - перевірте її.

"Для цього - напишіть в приватні повідомлення, попросіть ваших спільних знайомих розповісти про неї тощо. Якщо не можете перевірити - краще віддайте гроші перевіреним фондам", - наголосили в SPRAVDI.

Однак, допомогти під час війни можна навіть без грошових вкладень. До прикладу, якщо маєте власне авто, повідомте про свою готовність допомогти у волонтерські центри. Не їдьте допомагати самотужки.

Пам’ятайте, коли ви дієте хаотично, ви створюєте перешкоди в роботі військових та комунальних служб.

Якщо ви відгукнулись на публікацію в соцмережі, уточніть в автора повідомлення, чи є цей запит актуальним:

дізнайтесь - “що”, “де” та “як” ви можете зробити;

отримайте контактний номер телефону, щоб бути на зв’язку без інтернету;

узгодьте координацію;

комунікацію краще вести в приватних повідомленнях, а не публічно.

Якщо ви змогли виконати прохання, обов’язково повідомте про це автора запиту. Для цього напишіть чи подзвоніть йому і попросіть зафіксувати те, що запит виконано.

Якщо ви можете запропонувати:

їжу;

ліки;

паливо;

устаткування;

місце проживання;

послуги логістики.

Не пишіть про це в соцмережах. Краще зверніться до волонтерських центрів у вашому місті та запропонуйте свої послуги, вказавши “що”, “де” і “як” ви готові надати.

Якщо ви все ж опублікували пропозицію в соцмережі самостійно, обов’язково вкажіть, коли вона перестане буде актуальною.

Якщо ваші родичі та знайомі мають ресурси для допомоги, допоможіть їм організуватись, спираючись на поради цієї пам’ятки.

Підтримуйте одне одного. Якщо людина робить помилки - не критикуйте. Краще допоможіть - спокійно поясніть як краще допомагати.