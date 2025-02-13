Лише десята частина українців розглядає можливість купити житло: що може пожвавити ринок

Виправити це можуть подальші зміни у програмі компенсацій "єВідновлення", зміни у програмі "єОселя", які стосуються умов участі в ній ВПО, а також реформа житлової політики загалом. Перший крок для останньої вже зроблено.

Вона підтвердила, що в Україні дійсно продовжується падіння попиту на купівлю нерухомості. У січні-жовтні 2024 року він знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 році. І результати опитування OLX Нерухомість, у якому взяли участь майже 5 тисяч респондентів, свідчать про продовження цього тренду і на поточний рік.

"В ході опитування зʼясувалося, що купувати житло у 2025 році планує лише 12%. При тому, що про придбання в перспективі наступних п'яти років думає 24% опитаних. Не маючи можливість купити житло, українці його орендують: як свідчать дані OLX Нерухомість, за 2024 рік попит на довгострокову оренду зріс на 8.4% (порівнюючи із рівнем 2023 року) та на 8% перевищив довоєнний 2021 рік", - зауважує Шуляк.

Парламенарка зазначила, що у контексті житла держава має діяти у трьох напрямках - надважливо продовжувати, зокрема, програму компенсацій "єВідновлення", робити більш доступною іпотечну програму "єОселя" і створити ефективну житлову політику, яка наразі діє ще за умовами Житлового Кодексу 1983 року.

Стосовно "єВідновлення" наразі надважливо розширити можливості програми для громадян, чиє зруйноване або пошкоджене житло знаходиться на тимчасово-окупованих територіях, переконана Шуляк. За її словами, запит на це надзвичайно високий, як показав досвід публічних консультацій щодо доопрацювання законопроєкту про основні засади відновлення. За їх підсумками було сформульовано рекомендації для уряду.

"Тож нині ми чекаємо відповідного рішення від нього - окремого законодавства щодо цього не потрібно", - підкреслила Олена Шуляк.

Крім цього, вона зазначає, що на кількість громадян, які купуватимуть житло у 2025 році, позитивно вплинуть нещодавні зміни у програмі "єВідновлення". Йдеться про виділення додаткових 15 млрд гривень для компенсацій за знищене житло для внутрішньо-переміщених осіб, що передбачено ухваленим у грудні 2024 року законопроєктом №11028, що надає ВПО пріоритетне право на отримання компенсації за знищене житло в рамках програми "єВідновлення".

"Завдяки у першу чергу наполегливій праці наших колег з ТСК з питань захисту прав ВПО, вдалося ухвалити законопроєкт, який надважливий і для житлової політики України загалом, і для покращення житлових умов ВПО. Зокрема і тому, що передбачено спрямування 15 млрд грн залишку бюджетних коштів на 2024 рік на програму "єВідновлення". За ці кошти вже незабаром тисячі ВПО зможуть отримати житлові сертифікати і нарешті зможуть почати будувати життя наново", - наголосила Шуляк.

Наступним кроком, переконана вона, має стати спрощення умов програми державного іпотечного кредитування "єОселя", оскільки наразі вона доступна тільки дуже вузькому колу отримувачів. Наприклад - і вимушеним мігрантам, і ВПО.

Так, в результаті опитування зʼясувалося, що 55% опитаних планує купувати житло за власні кошти, не використовуючи кредитні чи іпотечні програми, 25% планують покупку через іпотечну програму "єОселя", ще 20% розглядають інші програми кредитування.

Крім цього, 51% опитаних бажають придбати квартиру з ремонтом на "вторинці", 32% – здану в експлуатацію новобудову або новобудову із ремонтом, 13% зазначили про купівлю квартири на стадії котловану, щоб вкласти кошти у будівництво.

"Останні зміни у державній програмі "єОселя" відбулися восени 2024 року і були направлені на підвищення доступності її умов для ВПО. Але вони стосувалися лише збільшення віку житла, яке можуть придбати переселенці. Позитивний момент в тому, що їм дозволили купувати житло на вторинному ринку по всій території України - йдеться про житло віком до 10 років замість трьох, якщо воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає Державним будівельним нормам та придатне для проживання. Але цього для ефективності програми замало", - вважає Шуляк.

За її словами, наступними кроками у розширенні програми "єОселя" для переселенців мають стати зниження відсоткової ставки з 7% до 3%, а першого внеску з 20% до 15%. Окрім вирішення житлового питання ВПО, це позитивно впливатиме як на первинний ринок нерухомості, так і на вторинку у регіонах.

Шуляк переконана, що вкрай ефективним у вирішенні житлового питання українців, які були змушені виїхати за кордон, буде і реформування житлової політики, яка в Україні і досі регулюється Житловим Кодексом 1983 року. Як результат, сотні тисяч українців і досі стоять у квартирних чергах, з яких щорічно отримують житло не більше кількох сотень громадян.

"Звісно, це не проблема, зумовлена війною, оскільки потреба реформування житлової сфери назріла задовго до великої війни. Але вона - війна, її тільки поглибила. Тож ми маємо реагувати, чого від нас вимагає у тому числі ЄС - за умовами програми The Ukraine Facility ми маємо ухвалили законопроєкт, який дасть старт реформі житлової політики, до 4 кварталу 2025 року", - зауважила Олена Шуляк.

Йдеться про законопроєкт №12377 - “Про основні засади житлової політики”. Це рамковий документ, в якому зафіксовані загальні напрямки майбутньої житлової реформи. Він передбачає створення низки механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло.

"По-перше, передбачається запуск фінансово-кредитних механізмів, які дозволять придбати або побудувати собі житло. Серед них пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла, фінансовий лізинг, державно-приватне партнерство для будівництва доступного житла, створення житлових кооперативів. По-друге, йдеться про фонд соціального житла. З нього можна буде отримати житло у тимчасове користування. Наприклад, взяти в соціальну оренду, або отримати як службове, тобто таке житло не можна буде приватизовувати", - резюмувала Олена Шуляк.