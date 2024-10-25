Не лише білий: названі найбільш популярні кольори нових авто в Україні

Третина нових легкових авто були сірого кольору і це другий результат. Найбільш популярним в цьому кольорі був також Renault Duster.

Третій результат за чорним кольором, в який пофарбовано 15% нових авто, зареєстрованих з січня по вересень. У цьому класичному забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили майже 8% автомобілістів. Тут першість у електромобіля Volkswagen ID.4. Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів червоний тон, на нього припадає 3% зареєстрованих машин. Лідер серед червоних – Mazda CX-5.