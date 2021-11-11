Лишат ли Разумкова и его сторонников мандатов: что говорят у Зеленского

Один из источников в монобольшинстве полагает, что сторонники Разумкова будут выжидать, пока фракция сама не решит исключить их из своих рядов. Такой способ оградит их от потери мандатов.

"Если они будут вести себя, к примеру, как Артем Дмитрук (мажоритарщик из СН, критикующий фракцию и партию, - ред.) то, возможно, мы будем вынуждены исключать и списочников. Конечно, всех мы не выгоним, чтобы не подбить монобольшинство. Каждый случай будет рассматриваться по отдельности", - объяснил собеседник в команде Зеленского.

С мандатом Разумкова ситуация более запутанная. Публично в "Слуге народа" допустили возможность лишить его депутатства, но сам Разумков убежден, что законных оснований забирать у него мандат нет.

"На мой взгляд, господин Разумков является внефракционным депутатом уже больше двух лет. Если определенный депутат зашел с определенной командой по политическому списку партии, а потом отсоединяется от команды формально и по сути, то вопрос о его дальнейшем пребывании в составе парламента может подниматься. Но как мы видим сейчас - этот вопрос пока не поднимается", - сказал РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Даже если партия попытается лишить Разумкова мандата, то окажет ему услугу, прибавив ему несколько процентов рейтинга, заявил изданию один из собеседников в МФО.

