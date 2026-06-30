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З липня підрозділи ЗСУ отримають більше грошей, - Зеленський

15:56 30.06.2026 Вт
2 хв
Для яких підрозділів передбачене окреме фінансування?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

З липня в Україні масштабують фінансування бойових батальйонів ЗСУ та нададуть окремі кошти для деяких підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про доповідь заступника керівника ОП Павла Паліси за результатами спілкування з командирами бойових бригад.

"Добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання", - зазначив Зеленський.

Він додав, що з минулого року, коли стартувало це фінансування, бригади отримали змогу прискорити закупівлі безпілотників та інших необхідних засобів.

"Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання", - зазначив Зеленський.

За його словами, вже є відповідне рішення Ставки, і наступного місяця підрозділи ЗСУ отримають додаткові ресурси.

Розподіл особового складу

Крім того, глава держави наголосив на ефективності програми гарантованого щомісячного розподілу військовослужбовців для бойових бригад, яка діє з грудня минулого року.

"Це означає більше прогнозованості для командирів в управлінні та значно більше можливостей підрозділів в самостійній організації підготовки особового складу", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що ЄС надав Україні Україна 3,8 мільярда євро, які будуть спрямовані на фінансування української армії та оборонного сектору.

За її словами, пріоритетними оборонними потребами України є виробництво власних дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили України