З липня підрозділи ЗСУ отримають більше грошей, - Зеленський

Глава держави розповів про доповідь заступника керівника ОП Павла Паліси за результатами спілкування з командирами бойових бригад.

"Добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання", - зазначив Зеленський.

Він додав, що з минулого року, коли стартувало це фінансування, бригади отримали змогу прискорити закупівлі безпілотників та інших необхідних засобів.

"Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання", - зазначив Зеленський.

За його словами, вже є відповідне рішення Ставки, і наступного місяця підрозділи ЗСУ отримають додаткові ресурси.

Розподіл особового складу

Крім того, глава держави наголосив на ефективності програми гарантованого щомісячного розподілу військовослужбовців для бойових бригад, яка діє з грудня минулого року.

"Це означає більше прогнозованості для командирів в управлінні та значно більше можливостей підрозділів в самостійній організації підготовки особового складу", - зазначив президент.