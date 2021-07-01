Лионель Месси стал свободным агентом. Его контракт с "Барселоной" истек

Об истечении контракта Месси именно 30 июня 2021 года было известно давно. "Барселона" в течение месяцев обсуждала ноый контракт с главной зведой клуба и всего чемпионата Испании, но договориться и подписать соглашение до июля не удалось.

Сложности в этом деле добавляют и правила чемпионата, которые обязывают клубы строго соблюдать правила финансового Fair Play и держать баланс между тратами на трансферы и зарплату и доходами. А "Барса" имеет проблемы с этим.

Тем не менее, по данным журналистов, подписание нового двухлнетнего контракта с Месси является вопросом времени, поскольку основные детали уже согласованы и остается утрясти формальности. Сам президент "Барсы" Жоан Лапорта, который обещал переподписать контракт с Месси накануне выборов на должность, отметил, что все идет по плану и стороны пытаются найти оптимальное решение с учетом ситуации с финансовым Fair Play.

Месси остался без контракта впервые с января 2001 года. С тех пор он был игроком "Барселоны" без единой паузы хотя бы на один день.

Напомним, что в конце прошлого лета Лионель подавал запрос на свою продажу, будучи недовольным ситуацией в клубе. Чтобы надавить на "Барсу", он тогда не явился вовремя на предсезонные сборы. Главным претендентом на Месси был "Манчестер Сити", но "Барса" отыграла с позиции силы до конца и Лео вернулся в команду.

"Барселона" является единственным профессиональным клубом в карьере Месси. Лионель провел за каталонскую команду 778 матчей, забил 672 гола и отдал 304 результативные передачи. Кроме ряда трофеев, включая 10 побед в чемпионате Испании и четырех триумфов в Лиге чемпионов, Месси шесть раз признавался лучшим футболистом года и получал "Золотой мяч".