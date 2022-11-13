З ялинкою чи без. Як українські міста будуть зустрічати Новий рік в умовах війни

Київ

У Києві щодо ялинки тривають дискусії. Міська влада заявила про готовність встановити ялинку. Однак на сайті КМДА з’явилася петиція про те, що ставити ялинку у столиці недоречно, яка дуже швидко набрала потрібну кількість голосів.

Пізніше з’явилася і інша петиція - за ялинку, однак кияни наразі її не підтримали. Міська влада столиці остаточне рішення щодо новорічних свят ще не ухвалила.

Проте, оперативний штаб ради оборони Київщині заборонив використання святкової ілюмінації, у тому числі ялинок, парків та вулиць. Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

Дніпро

У Дніпрі міський голова Борис Філатов проводить опитування серед жителів щодо новорічних святкувань. Він пропонує все ж таки встановити ялинку, але ілюмінацію вмикати лише на свята. Все це заради того, щоб не позбавляти дітей передноворічних радощів та відчуття різдвяного дива.

Суми

У цьому році в Сумах новорічну ялинку не встановлюватимуть. Кошти, які мали б спрямувати на утримання ялинки, направлять на обороноздатність міста.

Рівне

У Рівному цьогоріч ялинку не встановлюватимуть. За словами мера міста Олександра Третяка, 56% людей висловились проти святкувань.

У центрі міста, де в минулі роки стояла ялинка, зараз прощаються з загиблими бійцями ЗСУ. Мер планував встановити ялинку у парку, однак і від цієї ідеї у Рівному відмовилися.

Запоріжжя

У Запоріжжі також святкові заходи будуть обмежені. Однак щодо ялинки ще не вирішили, проводиться головування. Якщо ялинку і встановлять, витрачати кошти на неї не будуть: використають куплене у минулому році дерево, гірлянди і прикраси.

Полтава та область

Міський голова Полтави Олександр Мамай проти ялинки також не заперечує. Однак треба дочекатися дозволу Кабміну та згоди мешканців громади.

У місті Кременчук на Полтавщині вже вирішили - ялинку монтуватимуть, однак грошей на прикраси не витрачатимуть. Масових зимових свят у місті також не буде. Однак працюватиме встановлена підприємцем ковзанка.

Поставити ялинку планують і у ще одному місті Полтавщини - Миргороді. Але без ілюмінацій та святкових заходів біля неї.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську цьогоріч планують встановити ялинку, створену з малюнків дітей.

"У нас є ініціатива - поставити не традиційну штучну ялинку, а зробити символічну ялинку перемоги з малюнків наших дітей. Їх буде більше тисячі. Тому звичної ялинки не буде", - повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Біля ялинки міська влада обіцяє зробити невелике освітлення, однак ілюмінацій не буде. Утім, на свята обіцяють вмикати вуличне освітлення на довший час, ніж зараз.

Чернівці

У Чернівцях цьогоріч також вирішили обійтися без ялинки. Встановлювати її на Соборній площі під час війни влада вважає недоречним. Новорічної локації там також не буде, бо тепер на площі розміщені ангари для допомоги переселенцям.

Однак влада планує встановити 7-метрову ялинку у парку і створити фотозони на площах.

Чернігів

У Чернігові жодних заходів до Нового року не планують. За словами начальника міського управління культури та туризму Олександра Шевчука, у нинішній ситуації у місті можуть думати лише про елементи атмосфери та про вітання дітей, а формат святкувань треба переглянути.

Відомо, що станом на 13 листопада ще не всі регіони країни визначилися з форматом свят.