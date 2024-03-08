Лінія оборони в Україні будується прискореними темпами. Генерал назвав головну проблему

Так, за словами генерала, під час робочої поїздки він проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту.

"На місці разом з представниками парламенту, головами обласних військових адміністрацій оцінили ситуацію, обговорили проблемні питання. Об’єктивно, останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Вже кілька тижнів цьому сприяє і погода. Залучені нові сили та технічні можливості. Урядом виділені необхідні кошти", - розповідає Гаврилюк.

За його словами, складений та затверджений план фортифікаційного облаштування оборонних рубежів, яким визначено обсяги робіт, терміни виконання та відповідальні за кожну ділянку.

"Лінії оборони облаштовують, як військові, зокрема підрозділи Командування Сил підтримки, Державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Наголошую, до виконання завдання з будівництва лінії оборони залучені фактично всі обласні військові адміністрації", - розповів Гаврилюк.

Роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами (mil.gov.ua)

Найбільша проблема

Він зазначив, що якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів сьогодні ведуться фактично безперервно.

"Наразі найбільша проблема під час будівництва ліній оборони - це ворожі безпілотники. Вони часто перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки, загрожують життю наших воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і збивають темп робіт", - додав Гаврилюк.

Ситуація на кордоні з РФ та Білоруссю на півночі України

У лютому 2024 року екс-командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповідав, що на прикордонній, південній частині Білорусі перебувають 1800 військовослужбовців Сил спеціальних операцій - це два батальйони десантно-штурмових військ РБ Білорусь, а також тактична група артилерії та відповідно тактична група артилерії.

Що стосується 1000 км лінії зіткнення з РФ, то там, за даними генерала, знаходиться близько 21000 особового складу - це два угруповання, які там створені - "Курськ" та "Брянськ", і в цих угрупованнях знаходяться підрозділи, збудовані дзеркально-бойовими порядками українських сил.

Резюмуючи ситуацію, він наголошував, що "наступального потенціалу на жодному з напрямків у Північній операційній зоні немає".