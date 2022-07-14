Лина Костенко получила высшую награду Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на Telegram поэтессы.

Это высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.

"Рыцарский орден, который получила Лина Костенко она посвятила нашим воинам.

"Нет времени на поражение" - это строчка Лины Васильевны.И так и есть! У Украины нет времени на поражение. Мы должны одержать победу", - поделился заметкой мэр Киева Виталий Кличко.