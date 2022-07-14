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Лина Костенко получила высшую награду Франции

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Украина, Четверг 14 июля 2022 18:16
Лина Костенко получила высшую награду Франции Фото: Лину Костенко наградили наивысшим отличием Франции (facebook.com/Мирослава Барчук)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции - Орден почетного легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на Telegram поэтессы.

Это высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.

"Рыцарский орден, который получила Лина Костенко она посвятила нашим воинам.
"Нет времени на поражение" - это строчка Лины Васильевны.И так и есть! У Украины нет времени на поражение. Мы должны одержать победу", - поделился заметкой мэр Киева Виталий Кличко.

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Лина Костенко
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