Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції
Фото: Ліну Костенко нагородили найвищою відзнакою Франції (facebook.com/Мирослава Барчук)
Українська поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції - Орден почесного легіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Telegram поетеси.
Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.
"Лицарський орден, який отримала Ліна Костенко вона присвятила нашим воїнам.
"Немає часу на поразку" - це рядок Ліни Василівни.І так і є! В України немає часу на поразку. Ми повинні перемогти", - поділився дописом мер Києва Віталій Кличко.
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