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Ліміт держборгу США найближчими днями буде перевищено: що це означає

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати, ймовірно, вже 19 січня перевищать встановлений законом ліміт державного боргу у розмірі 31,4 трлн доларів.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Досягнення окресленого фінансового порогу змусить міністерство фінансів вжити надзвичайних заходів щодо управління грошовими коштами, які мають запобігти дефолту до початку червня.

"Щойно ліміт буде досягнуто, міністерству фінансів необхідно буде почати вживати певних надзвичайних заходів, щоб запобігти дефолту Сполучених Штатів за своїми зобов'язаннями", - заявила Йєллен у листі до нового спікера Палати представників Республіканської партії Кевіна Маккарті та інших лідерів Конгресу.

Вона закликала законодавців діяти швидко на шляху збільшення стелі держборгу, щоб зберегти віру і довіру Сполучених Штатів.

У Білому домі після листа Єллен заявили, що не вестимуть переговори про підвищення стелі держборгу і вимагатимуть підняння його ліміту.

"Це має бути зроблено без будь-яких умов. Не повинно бути жодних переговорів із цього приводу", - заявила журналістам офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше ми писали, що найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії.

Детальніше дізнатися про стан фінансових ринків США можна у нашому матеріалі "Що відбувається на фінансових ринках США та на що чекати Україні".

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