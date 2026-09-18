Лиманський напрямок передали новому командуванню: що змінилося
З 18 вересня Лиманський напрямок перейшов із зони відповідальності Угрупування об'єднаних сил у підпорядкування нового військового об'єднання "Центр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
За словами представника ЗСУ, зміни зачіпають лише цю ділянку фронту. Куп'янський та Південно-Слобожанський напрямки, як і раніше, залишаються в зоні відповідальності Угрупування об'єднаних сил.
Кому підкорили напрямок
Трегубов також розповів про зміни у підпорядкуванні Третього армійського корпусу. Раніше він входив до складу Угрупування об'єднаних сил, проте тепер належить до нового об'єднання "Центр".
"Лиманський напрямок буквально з сьогоднішнього дня у нас забирають, він входить до зони підпорядкування знову УВ "Центр"", - пояснив спікер.
Що відбувається на фронті
Окремо Трегубов оцінив ситуацію на лиманському напрямі. За його словами, російські війська зараз перебувають там "не в кращому стані".
Він також зазначив, що ознак оптимізму щодо того, що відбувається на цій ділянці, немає навіть серед російських пропагандистів.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про перші результати операції "Вівальді" щодо звільнення Донецької області - українські військові ліквідували замаскованих російських військовослужбовців та створили плацдарм для подальшого просування.