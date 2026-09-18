Лиманський напрямок передали новому командуванню: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

За словами представника ЗСУ, зміни зачіпають лише цю ділянку фронту. Куп'янський та Південно-Слобожанський напрямки, як і раніше, залишаються в зоні відповідальності Угрупування об'єднаних сил.

Кому підкорили напрямок

Трегубов також розповів про зміни у підпорядкуванні Третього армійського корпусу. Раніше він входив до складу Угрупування об'єднаних сил, проте тепер належить до нового об'єднання "Центр".

"Лиманський напрямок буквально з сьогоднішнього дня у нас забирають, він входить до зони підпорядкування знову УВ "Центр"", - пояснив спікер.

Що відбувається на фронті

Окремо Трегубов оцінив ситуацію на лиманському напрямі. За його словами, російські війська зараз перебувають там "не в кращому стані".

Він також зазначив, що ознак оптимізму щодо того, що відбувається на цій ділянці, немає навіть серед російських пропагандистів.