UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Лилле обнаружили пророссийские граффити: город подаст жалобу, - мэр

Фото: мэр Лилля Мартин Обри (REUTERS/Stephane Mahe)
Автор: Иван Носальский

Во французском городе Лилль в районе футбольного стадиона, где должен был состояться турнир в поддержку Украины, обнаружили пророссийские и нацистские граффити. Мэрия подаст жалобу по данному факту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Лилля Мартин Обри в Twitter.

В Лилле с 4 по 5 июня должен был состояться футбольный турнир, на котором планировали собрать средства для поддержки Украины. Организаторам пришлось отменить соревнования из-за того, что рядом со стадионом нарисовали антисемитские, пророссийские и нацистские граффити.

По информации местных СМИ, возле стадиона обнаружили надписи "No Ukraine", "да здравствует Россия" и свастику.

"Я самым решительным образом осуждаю этот акт. Город подаст жалобу, как он всегда делал в подобных ситуациях", - отреагировала на произошедшее городской глава Лилля Обри.

Пророссийские надписи в Лилле (телеканал France 3 Hauts-de-France)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияПомощь УкраинеВойна России против Украины