Ліквідація зрадника Грицая в Бердянську: джерела розкрили деталі операції ГУР

Ліквідація зрадника Михайла Грицая в тимчасово окупованому Бердянську була операцією Головного управління розвідки. Його застрелили.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
Як зазначили співрозмовники видання, Грицай катував українських полонених і привласнював державне майно. У Бердянську він був так званим "заступником міського голови з питань інфраструктури, ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу" окупаційної адміністрації.
За даними джерел, зрадника застрелили в Бердянську за допомогою пістолета з глушником.
Варто зауважити, що Грицай неодноразово балотувався в народні депутати, був помічником нардепа, очолював бердянську міську організацію партії "Соціалістична Україна".
"Подібних цілей - колаборантів, поплічників ворога, - на тимчасово окупованих територіях України у нас ще достатньо. Обов'язково прийдемо до кожного і припинимо їхню злочинну діяльність у будь-який спосіб: із глушником і без, тихо і голосно, але завжди - ефективно", - зазначив співрозмовник у ГУР МО.
Нагадаємо, про ліквідацію Михайла Грицая в тимчасово окупованому Бердянську стало відомо сьогодні, 18 червня, ввечері.
ГУР не уточнювало, як саме його ліквідували і хто організував операцію.
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