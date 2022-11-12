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Лікував росіян. "Міністру охорони здоров'я" окупованого Криму оголосили підозру

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Крим, Субота 12 листопада 2022 11:31
Лікував росіян. "Міністру охорони здоров'я" окупованого Криму оголосили підозру Фото: СБУ оголосила підозру "міністру охорони здоров'я" в окупованому Криму (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Так званому "міністру охорони здоров'я" окупованого Криму оголосили підозру у колабораційній діяльності. Він організував лікування поранених російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу безпеки України.

Слідство встановило, що колаборант раніше працював головним санітарним лікарем Феодосії і Судака. Після окупації Криму він добровільно перейшов на бік ворога.

Зрадник отримав паспорт РФ, а також вступив до кремлівської партії "Единая Россия", у складі якої був "депутатом Судакского горсовета".

У жовтні 2021 року його призначили на посаду "першого заступника міністра охорони здоров'я" Криму. Уже 22 липня цього року колаборант очолив незаконне "міністерство".

СБУ з'ясувала, що зрадник змінив медичну систему Криму для лікування поранених на півдні України окупантів. Він організував постачання ліків, обладнання та автомобілів з лікарень.

Крім того, за його вказівкою місцеві медичні заклади на півострові переобладнали у військові шпиталі, де лікували окупантів.

Колаборанту оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ.

Нагадаємо, нещодавно топ-чиновниця з окупованого Криму отримала 12 років в'язниці за роботу на ворога.

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