Лікування згубної пристрасті. Зірка збірної Італії залишився без футболу на 10 місяців

23-річний хавбек дискваліфікований на 10 місяців. Італієць також зобов'язаний пройти 8-місячний курс спеціальної терапії від ігрової залежності.

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна затвердив угоду між прокурором і Тоналі. Той визнав ставки на футбольні події на підпільних майданчиках і погодився пройти реабілітацію, зокрема з публічними виступами.

"Правилами передбачений бан на кілька років, але залишається можливою угода з визнанням провини та пом'якшувальними обставинами. Хлопці співпрацювали понад всі очікування, тож ми продовжимо рухатися в дусі затверджених правил", – відзначив функціонер.

Сезон 2023/24 для Тоналі завершений. Він також не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині, якщо збірна Італії туди вийде крізь сито кваліфікації. Лише влітку "Ньюкасла" віддав за хавбека 64 млн євро "Мілану", на матчі якого, як виявилося, ставив Тоналі.