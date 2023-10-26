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Лікування згубної пристрасті. Зірка збірної Італії залишився без футболу на 10 місяців

Ньюкасл-апон-Тайн, Четвер 26 жовтня 2023 14:53
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Лікування згубної пристрасті. Зірка збірної Італії залишився без футболу на 10 місяців Фото: Сандро Тоналі точно не поїде на Євро-2024 (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник англійського "Ньюкасла" та національної команди Італії Сандро Тоналі отримав покарання за нелегальні ставки на футбол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Italia.

23-річний хавбек дискваліфікований на 10 місяців. Італієць також зобов'язаний пройти 8-місячний курс спеціальної терапії від ігрової залежності.

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна затвердив угоду між прокурором і Тоналі. Той визнав ставки на футбольні події на підпільних майданчиках і погодився пройти реабілітацію, зокрема з публічними виступами.

"Правилами передбачений бан на кілька років, але залишається можливою угода з визнанням провини та пом'якшувальними обставинами. Хлопці співпрацювали понад всі очікування, тож ми продовжимо рухатися в дусі затверджених правил", – відзначив функціонер.

Сезон 2023/24 для Тоналі завершений. Він також не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині, якщо збірна Італії туди вийде крізь сито кваліфікації. Лише влітку "Ньюкасла" віддав за хавбека 64 млн євро "Мілану", на матчі якого, як виявилося, ставив Тоналі.

До слова, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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