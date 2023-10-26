Лечение губительной страсти. Звезда сборной Италии остался без футбола на 10 месяцев

Полузащитник английского "Ньюкасла" и национальной команды Италии Сандро Тонали получил наказание за нелегальные ставки на футбол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia .

23-летний хавбек дисквалифицирован на 10 месяцев. Итальянец также должен пройти 8-месячный курс специальной терапии от игровой зависимости.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина утвердил соглашение между прокурором и Тонали. Тот признал ставки на футбольные события на подпольных площадках и согласился пройти реабилитацию, в том числе с публичными выступлениями.

"Правилами предусмотрен бан на несколько лет, но остается возможным соглашение с признанием вины и смягчающими обстоятельствами. Ребята сотрудничали сверх всех ожиданий, поэтому мы продолжим двигаться в духе утвержденных правил", – отметил функционер.

Сезон 2023/24 для Тонали завершен. Он также не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024 в Германии, если сборная Италии пройдет сквозь сито квалификации. Лишь летом "Ньюкасла" отдал за хавбека 64 млн евро "Милану", на матчи которого, как оказалось, ставил Тонали.