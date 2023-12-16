Лікування військових за кордоном: як отримати допомогу

Алгоритм медичної евакуації військових на лікування за кордон був спрощений урядом України. Тепер для медевакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Тепер медзаклад, в якому військовий перебуває на лікуванні (реабілітації), ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон.

Медзаклад готує пакет документів, зокрема:

згоду військового або його/її законного представника на лікування за кордоном;

згоду на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;

виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Пакет документів надсилається до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий проходить службу. Державний орган, своєю чергою, надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу. Після отримання позитивної відповіді МОЗ інформує Командування Медичних сил, відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

МОЗ України за сприяння офіційних структур Єврокомісії транспортує захисника/захисницю до закордонної клініки.