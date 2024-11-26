Лікування онкохворих в Україні: які аналізи та дослідження можна пройти безкоштовно

В Україні можна безоплатно пройти обстеження для ранньої діагностики раку. Ця послуга доступна у 840 медичних закладах країни, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Рак на ранніх стадіях виліковний, а своєчасне виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування. Програма медичних гарантій в Україні надає можливість кожній людині безкоштовно пройти профілактичні обстеження на онкологічні захворювання в одному з 840 медичних закладів країни.

Які дослідження включені в програму

Діагностичні обстеження для раннього виявлення новоутворень можна пройти за наявності електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря або після досягнення відповідного віку. Рання діагностика охоплює шість основних досліджень:

мамографія (від 40 років)

гістероскопія (від 50 років)

езофагогастродуоденоскопія (від 50 років)

колоноскопія (від 40 років)

цистоскопія (від 50 років)

бронхоскопія (від 50 років)

Що включено в безоплатний пакет послуг

Українці, у яких є підозра на онкологічне захворювання мають право безкоштовно отримати такі послуги у лікарнях:

консультація лікаря перед дослідженням

проведення діагностики

анестезіологічне забезпечення (за потреби)

забір біоматеріалу для гістологічного дослідження (за необхідності)

надання результатів на плівці або цифровому носії (за бажанням пацієнта)

направлення на спеціалізовану допомогу, якщо це потрібно

Знайти медичний заклад, у якому безоплатно можна пройти діагностичне обстеження, можна на карті дашборду НСЗУ або звернувшись до контакт-центру НСЗУ за номером: 16-77.

Якщо внутрішньо переміщеній особі відмовляють у наданні послуги, яка покривається Програмою медичних гарантій, вимагають оплату чи благодійний внесок, це є порушенням прав пацієнта та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такій ситуації слід звернутися зі скаргою до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або через сайт НСЗУ.