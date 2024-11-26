ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Лікування онкохворих в Україні: які аналізи та дослідження можна пройти безкоштовно

Україна, Київ, Вівторок 26 листопада 2024 22:18
UA EN RU
Лікування онкохворих в Україні: які аналізи та дослідження можна пройти безкоштовно Фото: Діагностика онкологічних захворювань в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні можна безоплатно пройти обстеження для ранньої діагностики раку. Ця послуга доступна у 840 медичних закладах країни, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Рак на ранніх стадіях виліковний, а своєчасне виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування. Програма медичних гарантій в Україні надає можливість кожній людині безкоштовно пройти профілактичні обстеження на онкологічні захворювання в одному з 840 медичних закладів країни.

Які дослідження включені в програму

Діагностичні обстеження для раннього виявлення новоутворень можна пройти за наявності електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря або після досягнення відповідного віку. Рання діагностика охоплює шість основних досліджень:

  • мамографія (від 40 років)
  • гістероскопія (від 50 років)
  • езофагогастродуоденоскопія (від 50 років)
  • колоноскопія (від 40 років)
  • цистоскопія (від 50 років)
  • бронхоскопія (від 50 років)

Що включено в безоплатний пакет послуг

Українці, у яких є підозра на онкологічне захворювання мають право безкоштовно отримати такі послуги у лікарнях:

  • консультація лікаря перед дослідженням
  • проведення діагностики
  • анестезіологічне забезпечення (за потреби)
  • забір біоматеріалу для гістологічного дослідження (за необхідності)
  • надання результатів на плівці або цифровому носії (за бажанням пацієнта)
  • направлення на спеціалізовану допомогу, якщо це потрібно

Знайти медичний заклад, у якому безоплатно можна пройти діагностичне обстеження, можна на карті дашборду НСЗУ або звернувшись до контакт-центру НСЗУ за номером: 16-77.

Якщо внутрішньо переміщеній особі відмовляють у наданні послуги, яка покривається Програмою медичних гарантій, вимагають оплату чи благодійний внесок, це є порушенням прав пацієнта та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такій ситуації слід звернутися зі скаргою до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або через сайт НСЗУ.

Раніше РБК-Україна писало, що війна здатна завдавати шкоди навколишньому середовищу, що негативно позначається на здоров’ї та якості життя людей. У процесі вибухів, пожеж або розчищення завалів у повітря можуть потрапляти небезпечні для людини речовини.

Також ми писали, що онколог в інтерв’ю РБК-Україна розповів деталі державних програм профілактики, скринінгу та ранньої діагностики раку, а також, як ними скористатися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лікарі
NEWS
Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
DAILY
Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота