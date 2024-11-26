Лікування онкохворих в Україні: які аналізи та дослідження можна пройти безкоштовно
В Україні можна безоплатно пройти обстеження для ранньої діагностики раку. Ця послуга доступна у 840 медичних закладах країни, незалежно від місця проживання або реєстрації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).
Рак на ранніх стадіях виліковний, а своєчасне виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування. Програма медичних гарантій в Україні надає можливість кожній людині безкоштовно пройти профілактичні обстеження на онкологічні захворювання в одному з 840 медичних закладів країни.
Які дослідження включені в програму
Діагностичні обстеження для раннього виявлення новоутворень можна пройти за наявності електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря або після досягнення відповідного віку. Рання діагностика охоплює шість основних досліджень:
- мамографія (від 40 років)
- гістероскопія (від 50 років)
- езофагогастродуоденоскопія (від 50 років)
- колоноскопія (від 40 років)
- цистоскопія (від 50 років)
- бронхоскопія (від 50 років)
Що включено в безоплатний пакет послуг
Українці, у яких є підозра на онкологічне захворювання мають право безкоштовно отримати такі послуги у лікарнях:
- консультація лікаря перед дослідженням
- проведення діагностики
- анестезіологічне забезпечення (за потреби)
- забір біоматеріалу для гістологічного дослідження (за необхідності)
- надання результатів на плівці або цифровому носії (за бажанням пацієнта)
- направлення на спеціалізовану допомогу, якщо це потрібно
Знайти медичний заклад, у якому безоплатно можна пройти діагностичне обстеження, можна на карті дашборду НСЗУ або звернувшись до контакт-центру НСЗУ за номером: 16-77.
Якщо внутрішньо переміщеній особі відмовляють у наданні послуги, яка покривається Програмою медичних гарантій, вимагають оплату чи благодійний внесок, це є порушенням прав пацієнта та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такій ситуації слід звернутися зі скаргою до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або через сайт НСЗУ.
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Також ми писали, що онколог в інтерв’ю РБК-Україна розповів деталі державних програм профілактики, скринінгу та ранньої діагностики раку, а також, як ними скористатися.
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