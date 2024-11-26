Лечение онкобольных в Украине: какие анализы и исследования можно пройти бесплатно

В Украине можно бесплатно пройти обследование для ранней диагностики рака. Эта услуга доступна в 840 медицинских учреждениях страны независимо от места проживания или регистрации.

Рак на ранних стадиях излечим, а своевременное выявление болезни значительно повышает шансы успешного лечения. Программа медицинских гарантий в Украине предоставляет возможность каждому человеку бесплатно пройти профилактические обследования онкологическими заболеваниями в одном из 840 медицинских учреждений страны.

Какие исследования включены в программу

Диагностические обследования для раннего выявления новообразований можно пройти при наличии электронного направления от семейного или лечащего врача, или по достижении соответствующего возраста. Ранняя диагностика охватывает шесть основных исследований:

маммография (от 40 лет)

гистероскопия (от 50 лет)

эзофагогастродуоденоскопия (от 50 лет)

колоноскопия (от 40 лет)

цистоскопия (от 50 лет)

Бронхоскопия (от 50 лет)

Что включено в бесплатный пакет услуг

Украинцы, у которых есть подозрение на онкологическое заболевание, имеют право бесплатно получить такие услуги в больницах:

консультация врача перед исследованием

проведение диагностики

анестезиологическое обеспечение (при необходимости)

забор биоматериала для гистологического исследования (при необходимости)

предоставление результатов на пленке или цифровом носителе (по желанию пациента)

направление на специализированную помощь, если это нужно

Найти медицинское учреждение, в котором можно пройти диагностическое обследование, можно на карте дашборда НСЗУ или обратившись в контакт-центр НСЗУ по номеру: 16-77.

Если внутренне перемещенному лицу отказывают в предоставлении услуги, которая покрывается Программой медицинских гарантий, требуют оплату или благотворительный взнос, это нарушение прав пациента и условий договора НСЗУ с медицинским учреждением. В такой ситуации следует обратиться с жалобой в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или через сайт НСЗУ.