Лечение онкобольных в Украине: какие анализы и исследования можно пройти бесплатно
В Украине можно бесплатно пройти обследование для ранней диагностики рака. Эта услуга доступна в 840 медицинских учреждениях страны независимо от места проживания или регистрации.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
Рак на ранних стадиях излечим, а своевременное выявление болезни значительно повышает шансы успешного лечения. Программа медицинских гарантий в Украине предоставляет возможность каждому человеку бесплатно пройти профилактические обследования онкологическими заболеваниями в одном из 840 медицинских учреждений страны.
Какие исследования включены в программу
Диагностические обследования для раннего выявления новообразований можно пройти при наличии электронного направления от семейного или лечащего врача, или по достижении соответствующего возраста. Ранняя диагностика охватывает шесть основных исследований:
- маммография (от 40 лет)
- гистероскопия (от 50 лет)
- эзофагогастродуоденоскопия (от 50 лет)
- колоноскопия (от 40 лет)
- цистоскопия (от 50 лет)
- Бронхоскопия (от 50 лет)
Что включено в бесплатный пакет услуг
Украинцы, у которых есть подозрение на онкологическое заболевание, имеют право бесплатно получить такие услуги в больницах:
- консультация врача перед исследованием
- проведение диагностики
- анестезиологическое обеспечение (при необходимости)
- забор биоматериала для гистологического исследования (при необходимости)
- предоставление результатов на пленке или цифровом носителе (по желанию пациента)
- направление на специализированную помощь, если это нужно
Найти медицинское учреждение, в котором можно пройти диагностическое обследование, можно на карте дашборда НСЗУ или обратившись в контакт-центр НСЗУ по номеру: 16-77.
Если внутренне перемещенному лицу отказывают в предоставлении услуги, которая покрывается Программой медицинских гарантий, требуют оплату или благотворительный взнос, это нарушение прав пациента и условий договора НСЗУ с медицинским учреждением. В такой ситуации следует обратиться с жалобой в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или через сайт НСЗУ.
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