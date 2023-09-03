Лікування за кордоном для українців: на кого поширюється та як подати заявку

"Програма медичної евакуації - комплекс заходів з організації направлення громадян України для лікування за кордон з метою отримання високоспеціалізованої медичної допомоги", - повідомили в МОЗ.

За даними міністерства, відповідно до критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України, за кордон рекомендовано направляти наступні категорії пацієнтів:

пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (опіки);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

Як подати заявку

Для початку лікуючий чи сімейний лікар інформує обласного координатора з медичної евакуації про своє рішення. Обласні координатори надсилають необхідні медичні висновки до команди медичної евакуації в МОЗ.

Після чого починається підготовка до евакуації пацієнта:

МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації.

Якщо пацієнт дає згоду на медичну евакуацію, то МОЗ надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії.

МОЗ отримує через платформу Early Warning and Response System (EWRS) пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони щодо готовності прийняти пацієнтів та забезпечити необхідне лікування.

Координатори з медевакуації Міністерства у постійній комунікації з лікарнями, що приймають пацієнтів, узгоджують етапи й маршрути безпечного транспортування.

Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України транспортують пацієнтів від лікарень у прифронтовій зоні чи на деокупованих територіях до медичних закладів Львівщини, які взяли на себе функцію медичного хабу. У цих лікарнях готують людей до медевакуації (надають меддопомогу, організовують підготовку та переклад необхідної документації).

Далі медичним автотранспортом чи медичними гелікоптерами/літаками українців транспортують за кордон для спеціалізованого лікування.

МОЗ України за сприяння міністерств охорони здоров’я країн-членів ЄС/ЄЕЗ, через платформу EWRS проводить моніторинг пацієнтів, отримує повідомлення про їх рух у клініках країн ЄС, а також запити додаткової інформації про пацієнтів тощо.

Після завершення лікування пацієнти мають змогу повернутися в Україну за сприяння посольств чи консульств України у відповідній країні.

Подача заявки онлайн

Оформити заявку на допомогу можна й в онлайн-форматі. Для цього необхідно самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації.

На сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Опитування слід заповнити відповідну анкету.

Після заповнення анкети необхідно зачекати на зворотний зв'язок.

"Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, Міністерство забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами", - додали в міністерстві.

Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

За посиланням можна дізнатися більш детально про медичну допомогу в окремих країнах.

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