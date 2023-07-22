Ліки чи ні? Головні міфи про медичний канабіс та його використання

Медичний канабіс, який збирають легалізувати в Україні, є лікарським засобом. Його використовують при лікуванні понад 50 патологічних станів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України в Telegram.

Фахівці наголошують, що найбільш поширеним міфом про медичний канабіс є твердження, що нібито він не є ліками. Проте це неправда.

У світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів, серед них:

неврологічні захворювання,

захворювання травного тракту,

хронічний біль невропатичного походження,

при наданні паліативної допомоги.

Крім того, медичний канабіс необхідний онкопацієнтам, які щодня страждають від страшного болю.

Використання медичного канабісу схвалили вже 56 країн. Зокрема, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США та Канада.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України у першому читанні схвалила закон про медичний канабіс. Він покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Більш детально про використання медичного канабісу, його терапевтичний ефект та світовий досвід - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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