Лекарство или нет? Главные мифы о медицинском каннабисе и его использовании

Медицинский каннабис, который собирают легализовать в Украине, является лекарственным средством. Его используют при лечении более 50 патологических состояний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.

Специалисты отмечают, что наиболее распространенным мифом о медицинском каннабисе является утверждение, что якобы он - не лекарство. Однако это неправда.

В мире собрано достаточно научных данных, подтверждающих, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса является эффективным при лечении более 50 патологических состояний, среди них:

неврологические заболевания,

заболевание пищеварительного тракта,

хроническая боль невропатического происхождения,

при оказании паллиативной помощи.

Кроме того, медицинский каннабис необходим онкопациентам, ежедневно страдающим от страшной боли.

Использование медицинского каннабиса одобрили уже 56 стран. В частности Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.

Напомним, недавно Верховная рада Украины в первом чтении одобрила закон о медицинском каннабисе. Он призван легализовать оборот растений рода конопли (каннабиса) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Более подробно об использовании медицинского каннабиса, его терапевтическом эффекте и мировом опыте - читайте в материале РБК-Украина.

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