Лікарняні з 1 січня платитимуть за новими правилами: що зміниться

Що змінюється для страхувальників (роботодавців)

До 1 січня 2023 року З 1 січня 2023 року Хто приймає рішення про виплату лікарняних? Комісія соцстрахування на підприємстві Роботодавець або уповноважені ним особи Термін розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату 10 днів - з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного); 10 днів - з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного) ; 5 днів - повідомлення працівника про відмову в оплаті. 10 днів - з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного); 3 дні - з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного) ; 5 днів - повідомлення працівника про відмову в оплаті. Спосіб подання заяв-розрахунків - онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення; - на паперових носіях до відділень робочих органів виконавчої дирекції ФССУ - в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України; - на паперових носіях до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України Фінансування страхувальників ФССУ протягом 10-ти днів після надходження заяви-розрахунку Пенсійний фонд України протягом 3-х днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після надходження заяви-розрахунку Хто проводить перевірки страхувальників? Робочі органи виконавчої дирекції ФССУ Територіальні органи Пенсійного фонду України

Як зазначили у ПФУ, правила нарахування виплат по лікарняних залишилися ті ж самі: відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.

Механізм визначення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням також не зазнав суттєвих змін. Зокрема заробітна плата для оплати лікарняних обчислюватиметься шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку) зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. При цьому, перелік поважних причин, які враховуються при розрахунку, розширено.

Зміни застосовуватимуться до лікарняних, відкритих після 1 січня 2023 року. Ті лікарняні, які почались у 2022 і продовжились у 2023 році, розраховуватимуться за старими правилами.

"Роботодавцям, для подання заяв-розрахунків по лікарняних, не потрібно укладати з Пенсійним фондом України договір про визнання КЕП, як це було передбачено раніше у взаємовідносинах із ФССУ", - йдеться в повідомленні.