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У лікарні помер рятувальник, поранений під час обстрілу Білопілля 17 липня

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Україна, Понеділок 24 липня 2023 11:52
У лікарні помер рятувальник, поранений під час обстрілу Білопілля 17 липня Фото: у лікарні помер рятувальник, поранений під час обстрілу Білопілля 17 липня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Унаслідок російської атаки на Білопілля Сумської області загинув рятувальник Сергій Антоненко. Лікарі 7 днів боролись за його життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"17 липня в м. Білопілля російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в МВС, старшому лейтенантові служби цивільного захисту Сергію Антоненку було 22. З перших днів війни він ніс службу в Білопіллі.

"На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які постраждали від ворожих ударів", - додали правоохоронці.

Обстріл Білопілля Сумської області

17 липня російські війська влаштували обстріл Білопілля Сумської області з артилерії. Ворог атакував центр міста, коли там було багатолюдно. Також повідомлялося про влучення на територію частини ДСНС. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і 10 поранених. Наступного дня стало відомо про ще одну жертву. Рятувальник Сергій Антоненко став четвертою жертвою обстрілу Білопілля Сумської області 17 липня.

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