ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікарні Херсона отримали 50 тисяч літрів води від гумпроекту "Рятуємо життя"

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 20:23
Лікарні Херсона отримали 50 тисяч літрів води від гумпроекту "Рятуємо життя" Фото: лікарні Херсона отримали 50 тисяч літрів води від гумпроекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

До семи лікарень деокупованого Херсона, який наразі потерпає від гуманітарної катастрофи, доправили життєво необхідний вантаж - 50 тисяч літрів питної води. Передала допомогу компанія "Метінвест" в рамках гумпроекту "Рятуємо життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Telegram.

"На запит адміністрації Херсона ми направили до 7 лікарень міста дуже необхідний вантаж - питну воду. Ми розуміємо, що зараз настає час відновлення Херсона: відновлення як комунікацій, так і життєдіяльності міста. До того моменту, як усе запрацює, місту потрібна допомога та підтримка. Її ми зараз і надаємо", - зазначила керівник регіонального центру гуманітарного штабу "Метінвест" у Запоріжжі Наталія Гайдукова.

Наразі комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб повернути Херсон до нормального життя: вже майже 85% домогосподарств отримали світло.

Також запрацювала одна з насосних станцій, тож скоро водопостачання повернеться до 70% містян.

Як відомо, проект "Рятуємо життя" був створений "Метінвест" у координації з Фондом Ахметова. За дев’ять місяців війни допомогу від нього отримали понад 300 тисяч українців, а сума донорської допомоги товарами й донатами у благодійний фонд Do it together складає €2 149 964.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Гуманітарна допомога
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України