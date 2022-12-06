Больницы Херсона получили 50 тысяч литров воды от гумпроекта "Спасаем жизнь"

В семь больниц деоккупированного Херсона, страдающего гуманитарной катастрофой, доставили жизненно необходимый груз - 50 тысяч литров питьевой воды. Передала помощь компания "Метинвест" в рамках гумпроекта "Спасаем жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию в Telegram .

"По запросу администрации Херсона мы направили в 7 больниц города очень необходимый груз - питьевую воду. Мы понимаем, что сейчас наступает время восстановления Херсона: восстановление как коммуникаций, так и жизнедеятельности города. К тому моменту, как все заработает, городу нужна помощь и поддержка. Ее мы сейчас и предоставляем", - отметила руководитель регионального центра гуманитарного штаба "Метинвест" в Запорожье Наталья Гайдукова.

Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть Херсон к нормальной жизни: уже почти 85% домохозяйств получили свет.

Также заработала одна из насосных станций, поэтому водоснабжение вернется до 70% горожан.

Как известно, проект "Спасаем жизнь" был создан "Метинвестом" в координации с Фондом Ахметова. За девять месяцев войны помощь от него получили более 300 тысяч украинцев, а сумма донорской помощи товарами и донатами в благотворительный фонд Do it together составляет 2 149 964 евро.