В лікарні Дніпра після операції померла дитина: проводиться розслідування

В лікарні Дніпра після операції загинула дитина. Ще в кількох осіб після хірургічних втручань відмічається погіршення стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, в одній із лікарень Дніпра було проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років.

У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму.

На ранок 12 серпня 2023 року у реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик.

Що відомо

Наразі встановлено, що пацієнтам вводився один препарат, номер партії наразі встановлено та лікарняній мережі області зупинено його використання.

За даними правоохоронців, зараз тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

Департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації створено комісію щодо перевірки надання медичної допомоги в лікарні.

В разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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