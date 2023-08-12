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В больнице Днепра после операции умер ребенок: проводится расследование

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Днепр, Суббота 12 августа 2023 15:59
В больнице Днепра после операции умер ребенок: проводится расследование Фото: в больнице Днепра возбудили дело относительно ненадлежащего исполнения обязанностей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В больнице Днепра после операции погиб ребенок. Еще у нескольких человек после хирургических вмешательств отмечается ухудшение состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры г. Днепра начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетним детям", - сообщили в прокуратуре.

В больнице Днепра после операции умер ребенок: проводится расследование

По данным следствия, в одной из больниц Днепра были проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям от 3 до 17 лет.

В послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия и жизнеугрожающее состояние организма.

Утром 12 августа 2023 года в реанимационном отделении скончался 11-летний мальчик.

Что известно

Установлено, что пациентам вводился один препарат, номер партии установлен и больничной сети области остановлено его использование.

По данным правоохранителей, сейчас ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.

Департаментом здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации создана комиссия по проверке оказания медицинской помощи в больнице.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит лишение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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