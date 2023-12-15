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Лікарні чотирьох областей в Україні обладнають сонячними панелями

Україна, П'ятниця 15 грудня 2023 14:24
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Лікарні чотирьох областей в Україні обладнають сонячними панелями Фото: в Україні 26 лікарень обладнають сонячними панелями (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

До України незабаром надійде партія сонячних панелей, наданих італійською компанією ENEL у межах ініціативи Європейської комісії для забезпечення стабільним електропостачанням українських лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Для встановлення обладнання експерти Програми розвитку ООН (UNDP) провели оцінку 26 закладів охорони здоров’я Київської, Одеської, Житомирської та Волинської областей.

У межах проведених експертами UNDP досліджень, серед яких збір даних про споживання електроенергії та комплексні обстеження будівель, було розроблено рекомендації з енергоефективності.

Запропоновані рішення покликані забезпечити 26 лікарень та їх понад 46 тисяч пацієнтів щорічно стабільним та автономним постачанням енергії. За попередніми оцінками, надані партнерами сонячні енергетичні системи можуть потенційно зменшити загальне споживання електроенергії для 26 об’єктів на 25%.

Всього передбачається передача Україні 5700 одиниць відповідного обладнання.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я забезпечило всі українські лікарні генераторами. Вони мають забезпечити роботу закладів у випадку блекаутів.

Раніше повідомлялося, що в України є план дій на випадок тривалих відключень електроенергії. В нього входить забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності".

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