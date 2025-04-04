Лікарі-волонтери FRIDA Ukraine запускають подкаст "Розмова на рівних": деталі

FRIDA Ukraine запускає подкаст "Розмова на рівних" до Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки.

4 квітня, у Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки, медико-волонтерська місія FRIDA Ukraine представляє перший випуск подкасту "Розмова на рівних". Проект покликаний актуалізувати суспільний діалог про інклюзивність і звернути увагу на виклики, які постають перед людьми з інвалідністю, зокрема тими, хто зазнав мінно-вибухових травм.

Перший епізод подкасту присвячений темі: "Чи готова Україна до наслідків мінно-вибухової травми серед населення?" Спікеркою стала Владислава Романюк, лікарка та керівниця FRIDA Ukraine.

У подальших випусках слухачі дізнаються про досвід лікарів-волонтерів місії, які працюють безпосередньо на прифронтових територіях, найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами. Фахівці поділяться своїм баченням важливості формування культури інклюзивності як нагальної потреби для українського суспільства.

Подкаст є частиною нового проєкту FRIDA Ukraine, спрямованого на підвищення обізнаності про інклюзивні суспільні цінності серед мешканців громад, що постраждали від вибухонебезпечних предметів, а також серед широкої громадськості. Ініціативу підтримує ПРООН у межах проєкту "Протимінна діяльність в Україні" за фінансування уряду Республіки Корея.

Головна мета — створення інклюзивного середовища для людей з інвалідністю, особливо тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів. У межах програми заплановані тренінги в Харківській, Запорізькій та Сумській областях, а також масштабна інформаційна кампанія, що охоплює випуски подкасту, онлайн-матеріали та активності в соціальних мережах.

"Ми прагнемо залучити якомога більше українців до формування культури інклюзивності. Люди з інвалідністю не є окремою категорією – вони рівноправні члени суспільства, які мають право на повноцінне життя, освіту, роботу та соціальну активність. Наше завдання – навчитися підтримувати їх та взаємодіяти без упереджень і бар'єрів", – зазначила Владислава Романюк.

Прем'єрний випуск подкасту "Розмова на рівних" доступний з 4 квітня на YouTube.

FRIDA Ukraine – медико-волонтерська місія, яка об'єднує лікарів з України та світу. Команди місії регулярно працюють у прифронтових регіонах, розгортаючи мобільні амбулаторії та надаючи безкоштовну медичну допомогу населенню. Напрями діяльності включають допомогу дітям, роботу з дитбудинками, евакуацію тяжкохворих, мобільні стоматологічні та гінекологічні клініки, а також ініціативи з підтримки ментального здоров'я.