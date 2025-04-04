Врачи-волонтеры FRIDA Ukraine запускают подкаст "Разговор на равных": детали

FRIDA Ukraine запускает подкаст "Разговор на равных" к Международному дню просвещения по вопросам минной безопасности.

4 апреля, в Международный день просвещения по вопросам минной безопасности, медико-волонтерская миссия FRIDA Ukraine представляет первый выпуск подкаста "Разговор на равных". Проект призван актуализировать общественный диалог об инклюзивности и обратить внимание на вызовы, стоящие перед людьми с инвалидностью, в частности теми, кто получил минно-взрывные травмы.

Первый эпизод подкаста посвящен теме: "Готова ли Украина к последствиям минно-взрывной травмы среди населения?" Спикером стала Владислава Романюк, врач и руководитель FRIDA Ukraine.

В последующих выпусках слушатели узнают об опыте врачей-волонтеров миссии, которые работают непосредственно на прифронтовых территориях, наиболее загрязненных взрывоопасными предметами. Специалисты поделятся своим видением важности формирования культуры инклюзивности как насущной потребности для украинского общества.

Подкаст является частью нового проекта FRIDA Ukraine, направленного на повышение осведомленности об инклюзивных общественных ценностях среди жителей громад, пострадавших от взрывоопасных предметов, а также среди широкой общественности. Инициативу поддерживает ПРООН в рамках проекта "Противоминная деятельность в Украине" при финансировании правительства Республики Корея.

Главная цель - создание инклюзивной среды для людей с инвалидностью, особенно тех, кто пострадал от взрывоопасных предметов. В рамках программы запланированы тренинги в Харьковской, Запорожской и Сумской областях, а также масштабная информационная кампания, охватывающая выпуски подкаста, онлайн-материалы и активности в социальных сетях.

"Мы стремимся привлечь как можно больше украинцев к формированию культуры инклюзивности. Люди с инвалидностью не являются отдельной категорией – они равноправные члены общества, которые имеют право на полноценную жизнь, образование, работу и социальную активность. Наша задача – научиться поддерживать их и взаимодействовать без предубеждений и барьеров", – отметила Владислава Романюк.

Премьерный выпуск подкаста "Разговор на равных" доступен с 4 апреля на YouTube.

FRIDA Ukraine – медико-волонтерская миссия, которая объединяет врачей из Украины и мира. Команды миссии регулярно работают в прифронтовых регионах, разворачивая мобильные амбулатории и оказывая бесплатную медицинскую помощь населению. Направления деятельности включают помощь детям, работу с детдомами, эвакуацию тяжелобольных, мобильные стоматологические и гинекологические клиники, а также инициативы по поддержке ментального здоровья.