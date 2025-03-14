Лікарі та кваліфіковані робітники. Яких спеціалістів найбільше шукають на ринку праці

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"Дефіцитні" фахівці

На ринку праці України протягом тривалого періоду спостерігається нестача робочої сили, зокрема спричинена викликами повномасштабної війни.

Як розповіли в Державній службі зайнятості (ДСЗ) на запит РБК-Україна, наразі найбільший дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників за такими професіями:

електромонтер;

слюсар-сантехнік;

токар;

електрогазозварник;

слюсар-електрик;

монтер колії;

фрезерувальник;

машиніст екскаватора;

оператор верстатів з програмним керуванням тощо.

Фото: в Україні в дефіциті кваліфіковані представники робітничих професій (GettyImages)

До того ж є значний дефіцит лікарів різної спеціалізації: сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр.

Кадровий портал Work.ua у своєму аналітичному звіті також наводить дані про нестачу фахівців з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог. Дуже мало відгуків на порталі мають вакансії для представників робітничих професій: порізчик, свердлувальник.

Вакансії з найбільшим попитом

Традиційно велику кількість вакансій розміщують роботодавці у сфері торгівлі та обслуговування.

Як пояснили в ДСЗ, суттєвий попит за тими чи іншими професіями зумовлений значною плинністю кадрів. До прикладу, часто звільняються продавці, офіціанти, бариста, підсобні робітники, вантажники. Тому таких вакансій зазвичай велика кількість.

Окрім того, завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються майже в усіх галузях економіки, наприклад, водій, бухгалтер, юрист, економіст.

Станом на початок березня на "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує дані ДСЗ та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи було розміщено 223 тис. вакансій.

Професії, за якими кількість вакансій на порталі є найбільшою:

Для працівників сфери торгівлі та надання послуг

продавець (18 тис. вакансій),

адміністратор (майже 7 тис.),

кухар (5 тис.),

охоронник (3 тис.),

торговий представник (понад 2 тис.),

бариста (2 тис.),

офіціант (2 тис.),

пекар (майже 2 тис.);

Для кваліфікованих робітників

водій (10 тис. вакансій),

слюсар (5 тис.),

комплектувальник (понад 2 тис.),

швачка (2 тис.),

електрик (2 тис.),

електромонтер (майже 2 тис.);

Для професіоналів та фахівців

бухгалтер (понад 7 тис. вакансій),

інженер (6 тис.),

лікар (4 тис.),

фармацевт (майже 3 тис.),

медична сестра (3 тис.),

механік (2 тис.),

експедитор (2 тис.),

технолог (понад 1 тис.),

вчитель (понад 1 тис.),

економіст (1 тис.);

Для некваліфікованих робітників

вантажник (майже 5 тис.вакансій),

прибиральник (3 тис.),

комірник (3 тис.),

підсобний робітник (понад 1 тис.).

Фото: на ринку праці велика кількість вакансій у сфері торгівлі (GettyImages)

За підсумками лютого на порталі Work.ua майже половина з усіх розміщених вакансій припадала на 5 категорій ринку праці: робочі спеціальності та виробництво; сфера обслуговування; продаж і закупівля; роздрібна торгівля; логістика, склад, ЗЕД.

Які зарплати пропонують за затребуваними професіями

Дефіцитним фахівцям зі сфери медицини, сімейним лікарям, пропонують зарплату від 26 тис. до 30 тис. грн.

Середній рівень оплати, за даними Work.ua, становить 27 тис. грн. Варто зауважити, що в цій категорії на сайті також розміщені вакансії медиків у Силах оборони, де зарплати вищі.

На Єдиному порталі вакансій є пропозиції роботи для сімейних лікарів у комунальних медзакладах із зарплатою від 20 тис. грн, а у приватних клініках роботодавці вказують більші суми.

Скриншот dcz.gov.ua

За затребуваною професією слюсаря діапазон зарплат у більшості вакансій по Україні - від 19 до 23 тис. грн.

Водночас спеціалістам із досвідом пропонують вищий рівень оплати, зокрема в автомобільній сфері зарплати сягають 50-60 тис. грн за вакансією автослюсаря.

Шукають також слюсарів-сантехніків, майстрів із виготовлення ключів та встановлення замків, слюсарів на промислові підприємства.

Скриншот Work.ua

Завжди затребувані працівники у сфері торгівлі мають середню зарплату по Україні на рівні 19,5 тис. грн.

При цьому роботодавці можуть пропонувати додатково до ставки процент від продажів, а також бонуси. Тому часто у вакансіях вказують зарплату вищу за середню.

Скриншот Work.ua

Наприклад, продавець-консультант мобільних телефонів може мати зарплату 45-55 тис. грн, за умови нарахування бонусів, премій та відсотку від продажу. Зарплата продавця-касира у мережах супермаркетів, магазинах косметики, чи на АЗК в середньому становить 20 тис. грн.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, аналітичний звіт та вакансії порталу Work.ua, дані Єдиного порталу вакансій.