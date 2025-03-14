Лікарі та кваліфіковані робітники. Яких спеціалістів найбільше шукають на ринку праці

На українському ринку праці зберігається дефіцит представників робітничих спеціальностей. Крім того, не вистачає лікарів різної спеціалізації.
Докладніше про найбільш затребувані вакансії, та яких фахівців складно знайти роботодавцям, - в матеріалі РБК-Україна.
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На ринку праці України протягом тривалого періоду спостерігається нестача робочої сили, зокрема спричинена викликами повномасштабної війни.
Як розповіли в Державній службі зайнятості (ДСЗ) на запит РБК-Україна, наразі найбільший дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників за такими професіями:
До того ж є значний дефіцит лікарів різної спеціалізації: сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр.
Кадровий портал Work.ua у своєму аналітичному звіті також наводить дані про нестачу фахівців з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог. Дуже мало відгуків на порталі мають вакансії для представників робітничих професій: порізчик, свердлувальник.
Традиційно велику кількість вакансій розміщують роботодавці у сфері торгівлі та обслуговування.
Як пояснили в ДСЗ, суттєвий попит за тими чи іншими професіями зумовлений значною плинністю кадрів. До прикладу, часто звільняються продавці, офіціанти, бариста, підсобні робітники, вантажники. Тому таких вакансій зазвичай велика кількість.
Окрім того, завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються майже в усіх галузях економіки, наприклад, водій, бухгалтер, юрист, економіст.
Станом на початок березня на "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує дані ДСЗ та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи було розміщено 223 тис. вакансій.
Професії, за якими кількість вакансій на порталі є найбільшою:
Для працівників сфери торгівлі та надання послуг
Для кваліфікованих робітників
Для професіоналів та фахівців
Для некваліфікованих робітників
За підсумками лютого на порталі Work.ua майже половина з усіх розміщених вакансій припадала на 5 категорій ринку праці: робочі спеціальності та виробництво; сфера обслуговування; продаж і закупівля; роздрібна торгівля; логістика, склад, ЗЕД.
Дефіцитним фахівцям зі сфери медицини, сімейним лікарям, пропонують зарплату від 26 тис. до 30 тис. грн.
Середній рівень оплати, за даними Work.ua, становить 27 тис. грн. Варто зауважити, що в цій категорії на сайті також розміщені вакансії медиків у Силах оборони, де зарплати вищі.
На Єдиному порталі вакансій є пропозиції роботи для сімейних лікарів у комунальних медзакладах із зарплатою від 20 тис. грн, а у приватних клініках роботодавці вказують більші суми.
За затребуваною професією слюсаря діапазон зарплат у більшості вакансій по Україні - від 19 до 23 тис. грн.
Водночас спеціалістам із досвідом пропонують вищий рівень оплати, зокрема в автомобільній сфері зарплати сягають 50-60 тис. грн за вакансією автослюсаря.
Шукають також слюсарів-сантехніків, майстрів із виготовлення ключів та встановлення замків, слюсарів на промислові підприємства.
Скриншот Work.ua
Завжди затребувані працівники у сфері торгівлі мають середню зарплату по Україні на рівні 19,5 тис. грн.
При цьому роботодавці можуть пропонувати додатково до ставки процент від продажів, а також бонуси. Тому часто у вакансіях вказують зарплату вищу за середню.
Наприклад, продавець-консультант мобільних телефонів може мати зарплату 45-55 тис. грн, за умови нарахування бонусів, премій та відсотку від продажу. Зарплата продавця-касира у мережах супермаркетів, магазинах косметики, чи на АЗК в середньому становить 20 тис. грн.
При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, аналітичний звіт та вакансії порталу Work.ua, дані Єдиного порталу вакансій.