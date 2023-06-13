Лікарі та експерти на Рівненщині обговорили стратегію розвитку української оздоровчої галузі

Розуміючи, наскільки важко країні у повоєнний час буде піднімати цю галузь самостійно, потрібно заохочувати та просто давати таким інвесторам можливість це робити. Таким "меценатом" сьогодні є, наприклад, міжнародна біо-реноваційна компанія AREGY Group, яка вкладає кошти у розвиток своїх об’єктів, зокрема, санаторію "Червона Калина", зазначає, що на сьогодні санаторна галузь потребує додаткового розвитку. І для її "розквіту" необхідно максимально сформувати довкола цієї сфери медичну спільноту, залучити провідних міжнародних спеціалістів та технології.

До заходу, який проводився на території санаторію Рівненської області долучилися колеги з Волині, співробітники санаторію "Пролісок". Обидва санаторії: і "Червона Калина", і "Пролісок" сповідують принцип 100% індивідуального підходу до лікування пацієнтів.

"Завдяки організаторам ми мали можливість обмінятися досвідом із колегами, які фундаментально знають усі напрямки роботи санаторію і можуть надати та запропонувати відповідні послуги з оздоровлення людям, які перенесли складні катаклізми, особливо зараз в умовах війни. Адже війна змусила багато наших високопрофесійних спеціалістів виїхати за кордон. Але найвища подяка тим професіоналам і патріотам, які прагнуть відновити та розвивати наші природні серединки лікування і це є повноцінним замінником дороговартісних препаратів, які не завжди несуть в собі обіцяний результат", - зазначив професор Львівського національного медичного університету Лук’ян Андріюк.

За словами директора санаторію "Червона Калина" Олени Попової, сьогодні, коли в Україні триває війна, не слід забувати про не менш важливий "фронт" - здоров’я нації.

"Зрозуміло, що сьогодні всі сили і військових, і нас, цивільних, направлені на єдине: на чимшвидшу, однозначну і беззаперечну Перемогу. Однак уже сьогодні треба думати про майбутнє: наскільки здоровими будуть сьогоднішні і завтрашні покоління українців. Сьогодні ми з колегами зробили ще один крок до перспективної здорової України", - резюмувала Олена Попова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що AREGY GROUP у грудні 2022 року стала ключовим інвестором санаторію "Червона Калина" рівненського регіону. У результаті програми розвитку санаторію, запропонованої інвестором, планується відкриття понад 200 робочих місць, що дасть близько 30 млн грн наповнення державного бюджету.

Також голова Рівненської ОДА Віталій Коваль заявляв про створення на Рівненщині хабу з підготовки спеціалістів - реабілітологів. Санаторій "Червона калина" вже працює над підготовкою відповідних спеціалістів.