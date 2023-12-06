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Лікарі рекомендують ранній прикорм дітей потужним алергеном - арахісом. Чим це зумовлено

Середа 06 грудня 2023 20:00
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Лікарі рекомендують ранній прикорм дітей потужним алергеном - арахісом. Чим це зумовлено Лікарі рекомендують ранній прикорм дітей арахісом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Сандул

Багатьом батькам навіть не спадає на думку, щоб їхні малюки поласували продуктами, які містять арахіс, адже алергія на нього є основною причиною анафілаксії і смертності з-поміж усіх харчових алергій. Водночас лікарі рекомендують вводити потенційні алергени в ранній прикорм.

РБК-Україна розповідає про результати дослідження щодо алергії на арахіс у дітей.

Під час підготовки матеріалу використано такі джерела: Американська академія педіатрії.

Що з’ясували дослідники?

Ще у 2000 році Американська академія педіатрії (AAP) рекомендувала не вводити арахіс у раціон дітей до досягнення ними 3-річного віку. Це насамперед стосувалося малюків із високим ризиком розвитку алергії на арахіс - у разі сімейного анамнезу цієї або іншої харчової алергії, або екземи.

Однак з 2008 року через відсутність позитивних результатів такого підходу AAP вилучила цю рекомендацію.

Приблизно в той самий час дослідники виявили: частота алергії на арахіс у дітей із єврейських родин, які живуть у Великій Британії, була приблизно в 10 разів вища, ніж у єврейських дітей в Ізраїлі.

З’ясувалося, що діти мали різний раціон. Діти у Великій Британії рідко споживали продукти з арахісу протягом першого року життя, тоді як діти в Ізраїлі часто їли бамбу - кукурудзяні палички з арахісовим маслом.

Під час дослідження 600 дітей із тяжкою екземою, позитивним тестом на алергію на арахіс та з алергією на яйця (яка збільшує ризик алергії на арахіс) поділили на дві групи. В одній діти регулярно їли бамбу, а в іншій взагалі не вживали продукти, що містять арахіс. Дослідження тривало, доки дітям не виповнилося 5 років.

У 5-річному віці лише 3% дітей, які їли продукти з арахісу під час дослідження, мали алергію порівняно із 17% дітей із групи без споживання арахісу.

Які висновки дослідження?

Після публікації результатів цього дослідження Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) розробив відповідні настанови для педіатрів і батьків, а AAP схвалила ці рекомендації.

Так, дітей поділяють на три групи:

  • із тяжкими екземами та/або алергією на яйця;
  • з екземою легкого та середнього ступеня тяжкості;
  • без екземи або харчової алергії.

Для першої групи рекомендовано тестування на алергію на арахіс. Якщо результат позитивний, варто вперше скуштувати продукт з арахісом під контролем лікаря. Це питання слід обговорити з фахівцем заздалегідь, адже такі діти мають почати вживати продукти з арахісу у віці 4-6 місяців.

Дітям із легкою та помірною екземою тестування не потрібне. Вони мають скуштувати продукти з арахісу у віці близько 6 місяців після попередньої консультації з лікарем.

Діти без екземи або харчової алергії можуть вживати продукти з арахісу залежно від харчових уподобань у сім’ї.

Важливо: не можна давати дітям цілий арахіс або його подрібнені шматочки. Слід вживати лише арахісове масло, змішане в пюре.

Що говорять українські лікарі?

Лікарка-алерголог Христина Надворна розповідає, що під час майже кожного прийому батьки запитують, чи можна "перерости" харчову алергію. Фахівчиня наголошує: так, можна.

Треба знати, які продукти найчастіше викликають алергію, зокрема з’ясувати сімейний анамнез щодо алергій. І звернутися до алерголога, щоб із початком прикорму своєчасно вводити потенційні алергени за призначеною лікарем схемою - такий підхід допоможе запобігти алергії у старшому віці.

При цьому, за словами лікарки, алергію на арахіс до 16-річного віку переростають 20% дітей.

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