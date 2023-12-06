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Врачи рекомендуют ранний прикорм детей мощным аллергеном - арахисом. Чем это обусловлено

Среда 06 декабря 2023 20:00
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Врачи рекомендуют ранний прикорм детей мощным аллергеном - арахисом. Чем это обусловлено Врачи рекомендуют ранний прикорм детей арахисом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ірина Сандул

Многим родителям даже не приходит в голову, чтобы их малыши полакомились продуктами, содержащими арахис, ведь аллергия на него является основной причиной анафилаксии и смертности среди всех пищевых аллергий. В то же время врачи рекомендуют вводить потенциальные аллергены в ранний прикорм.

РБК-Украина рассказывает о результатах исследования относительно аллергии на арахис у детей.

При подготовке материала использованы следующие источники: Американская академия педиатрии.

Что выяснили исследователи?

Еще в 2000 году Американская академия педиатрии (AAP) рекомендовала не вводить арахис в рацион детей до достижения ими 3-летнего возраста. Это прежде всего касалось малышей с высоким риском развития аллергии на арахис - в случае семейного анамнеза этой или другой пищевой аллергии, или экземы.

Однако с 2008 года из-за отсутствия положительных результатов такого подхода AAP удалила эту рекомендацию.

Приблизительно в то же время исследователи обнаружили: частота аллергии на арахис у детей из еврейских семей, проживающих в Великобритании, была примерно в 10 раз выше, чем у еврейских детей в Израиле.

Выяснилось, что дети имели разный рацион. Дети в Великобритании редко употребляли в пищу продукты из арахиса в течение первого года жизни, в то время как дети в Израиле часто ели бамбу - кукурузные палочки с арахисовым маслом.

В ходе исследования 600 детей с тяжелой экземой, положительным тестом на аллергию на арахис и с аллергией на яйца (увеличивающей риск аллергии на арахис) разделили на две группы. В одной дети регулярно ели бамбу, а в другой вообще не употребляли арахис. Исследование продолжалось, пока детям не исполнилось 5 лет.

В 5-летнем возрасте только 3% детей, которые ели продукты из арахиса во время исследования, имели аллергию по сравнению с 17% детей из группы без употребления арахиса.

Какие выводы исследования?

После публикации результатов этого исследования Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) разработал соответствующие наставления для педиатров и родителей, а AAP одобрила эти рекомендации.

Так, детей делят на три группы:

  • с тяжелыми экземами и/или аллергией на яйца;
  • с экземой легкой и средней степени тяжести;
  • без экземы или пищевой аллергии.

Для первой группы рекомендовано тестирование на аллергию на арахис. Если результат положительный, следует впервые попробовать продукт с арахисом под контролем врача. Этот вопрос необходимо обсудить со специалистом заранее, ведь такие дети должны начать употреблять продукты из арахиса в возрасте 4-6 месяцев.

Детям с легкой и умеренной экземой тестирование не требуется. Они должны попробовать продукты из арахиса в возрасте около 6 месяцев после предварительной консультации с врачом.

Дети без экземы или пищевой аллергии могут употреблять продукты из арахиса в зависимости от пищевых предпочтений в семье.

Важно: нельзя давать детям целый арахис или его измельченные кусочки. Следует употреблять только арахисовое масло, смешанное в пюре.

Что говорят украинские врачи?

Врач-аллерголог Кристина Надворная рассказывает, что во время почти каждого приема родители спрашивают, можно ли "перерасти" пищевую аллергию. Специалист отмечает: да, можно.

Необходимо знать, какие продукты чаще всего вызывают аллергию, в частности выяснить семейный анамнез относительно аллергий. И обратиться к аллергологу, чтобы с началом прикорма своевременно вводить потенциальные аллергены по назначенной врачом схеме - такой подход поможет предотвратить аллергию в старшем возрасте.

При этом, по словам врача, аллергию на арахис к 16-летнему возрасту перерастают 20% детей.

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