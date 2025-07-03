Лікар назвала видиму частину тіла, яка може видати розмір пеніса: ви будете вражені!

У пошуках незвичайних зв'язків між зовнішністю та анатомією, науковці та лікарі іноді роблять дивовижні відкриття. Нещодавно урологиня розкрила неочікувану інформацію про те, яка видима частина тіла може слугувати індикатором розміру чоловічого пеніса. Ця заява, безперечно, змусить багатьох подивитися на себе та інших по-новому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лікарки-урологині зі США Рене Малік у подкасті " The Diary of a CEO ".

Яка частина тіла може видати розмір пеніса

За словами лікарки, попри поширені міфи про зв'язок розміру рук чи стоп із чоловічою гідністю, останні дослідження вказують на зовсім інший, неочікуваний зв'язок.

"Існує одне японське дослідження, де вони вимірювали різні частини тіла та довжину пеніса японських чоловіків. І що вони виявили? Довжина носа корелювала з довжиною пеніса, а не довжина руки чи стопи", – пояснила Малік.

Вона також згадала про китайське дослідження 2023 року, в якому взяли участь 420 чоловіків віком від 20 до 56 років. Воно також підтвердило, що розмір носа був тісніше пов'язаний з довжиною статевого органу, ніж розміри вуха чи яєчок, як це припускалося вченими раніше.

Лікарка зазначила, що, окрім таких неочікуваних кореляцій, вчені також спостерігають загальну тенденцію до збільшення середньої довжини пеніса за останні 50 років.

"Вважається, що це пов'язано зі зміною початку статевого дозрівання у хлопчиків, які раніше піддаються впливу факторів, що стимулюють вироблення тестостерону, що й призводить до розвитку довших пенісів", - додала вона.