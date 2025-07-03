Врач назвала видимую часть тела, которая может выдать размер пениса: вы будете поражены!
В поисках необычных связей между внешностью и анатомией, ученые и врачи иногда делают удивительные открытия. Недавно уролог раскрыла неожиданную информацию о том, какая видимая часть тела может служить индикатором размера мужского пениса. Это заявление, безусловно, заставит многих посмотреть на себя и других по-новому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление врача-уролога из США Рене Малик в подкасте "The Diary of a CEO".
Какая часть тела может выдать размер пениса
По словам врача, несмотря на распространенные мифы о связи размера рук или стоп с мужским достоинством, последние исследования указывают на совсем другую, неожиданную связь.
"Существует одно японское исследование, где они измеряли различные части тела и длину пениса японских мужчин. И что они обнаружили: длина носа коррелировала с длиной пениса, а не длина руки или стопы", - пояснила Малик.
Она также упомянула о китайском исследовании 2023 года, в котором приняли участие 420 мужчин в возрасте от 20 до 56 лет. Оно также подтвердило, что размер носа был теснее связан с длиной полового органа, чем размеры уха или яичек, как это предполагалось учеными ранее.
Врач отметила, что, кроме таких неожиданных корреляций, ученые также наблюдают общую тенденцию к увеличению средней длины пениса за последние 50 лет.
"Считается, что это связано с изменением начала полового созревания у мальчиков, которые раньше подвергаются воздействию факторов, стимулирующих выработку тестостерона, что и приводит к развитию более длинных пенисов", - добавила она.
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