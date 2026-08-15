У Ліхтенштейні зрівняли права чоловіків і жінок у наслідуванні престолу

"Порядок спадкування змінюється з первородства по чоловічій лінії на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому первісток, незалежно від статі, стане спадкоємцем престолу, а згодом - принцесою або принцом Ліхтенштейну", — йдеться в заяві князівства.

Таким чином, з цієї миті жінки мають рівні права всередині правлячої сім'ї. До речі, Ліхтенштейн залишався єдиною країною в Європі, де досі діяло право успадкування княжого престолу по чоловічій лінії.

France 24 пояснює, що Ліхтенштейн – це конституційна монархія. Принц Ханс-Адам II є главою держави з 1989 року, хоча з 2004 року більшу частину офіційних обов'язків виконує його син Алоїс, спадкоємець і регент.

"Цією зміною в законодавстві ми хочемо забезпечити, щоб і князівство Ліхтенштейн, і князівський дім очолювала людина, найбільш підготовлена до цієї відповідальності", - йдеться у заяві Алоїса.

Зазначимо, що у Алоїса та його дружини Софії, наслідної принцеси, четверо дітей, старший з яких - Йозеф Венцель Максиміліан Марія, яка народився 1995 року.

Будучи родом із Нижньої Австрії, князі Ліхтенштейна придбали графство Вадуц та лордство Шелленберг у 1699 та 1712 роках відповідно. В 1719 ці дві території були об'єднані і отримали статус імперського князівства.