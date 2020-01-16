"Лига антитраста" 29 января проведет интенсив о публичных закупках

29 января в Киеве пройдет семинар "Публичные закупки. Лайфхак " с участием известных членов тендерной Коллегии Антимонопольного комитета предыдущего созыва, экспертов закупочной отрасли, международного права, и специализированных журналистов-расследователей.

Государственные уполномоченные АМКУ в 2015-2019 годах Агия Загребельская и Анна Артеменко расскажут о том, как лучше составлять жалобы для повышения шансов на победу, и как добросовестным участникам тендеров действовать при столкновении с заговорщиками. Партнеры семинара получат эксклюзивный Workshop со звездными спикерами.

Партнер юридической компании «Правое дело» Николай Смирнов и программист Ярослав Гарагуц продемонстрируют возможности инструментов "Clarity" для анализа закупок, их участников и выявления сговоров. Также они представят новый инструмент, который позволит прогнозировать решение тендерной Коллегии АМКУ.

Руководитель направления публичных закупок USAID/UKaid Татьяна Лисовская представит новую редакцию Закона "О публичных закупках". Она расскажет об имплементации положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и новых возможностях для участников, которые дарят новое правило "24 часов", возврат платы за жалобу, борьба с ценовым демпингом и электронный каталог "Prozorro market".

Консультант по публичным закупкам Наталья Заяц сосредоточится на нюансах подготовки тендерных предложений и особенностях электронных площадок системы "Прозорро", влияющих на выигрыш в торгах.

Консультант Европейского банка реконструкции и развития Александр Шатковский расскажет о реальных шансах украинских компаний на международных тендерах, а также об альтернативном механизме взаимодействия бизнеса с государством - концессии.

Журналист специализированного издания "Наші гроші" Юрий Николов поделится успешными кейсами и секретами взаимодействия участников закупок с медиа.

Предусмотрен также час индивидуальных вопросов ко всем спикеров семинара с ответами на практические проблемы.

Приветственную речь произнесет заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, которая принимала участие в разработке изменений в конкурентное законодательство Украины.

Модериратором однодневного интенсива будет главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский.

Семинар пройдет 29 января во конгресс-центре "Mercure Kyiv Congress" по ул. Вадима Гетьмана, 6 Программа рассчитана на работу с 9-00 до 19-00.

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке . Для участников предусмотрены обед и кофе-брейк. Контакты: league.antitrust@competition-council.org , (044) 561-60-40, (067) 468-60-40.

Семинар "Публичные закупки. Лайфхак" организован проектом «Лига антитраста". Это первая независимая коммуникационная платформа, которая объединяет экспертов в сфере антитраста и закупок, и является совместным образовательным проектом общественной организации "Совет защиты конкуренции и потребителей" и ОО "Наші гроші".